Galerii: Vanemuises toimus esimene "Õpetajate teatripäev"

Eesti Etendusasutuste Liit (EETEAL) korraldas esmakordselt õpetajatele ühise teatripäeva, mille idee pärines koolijuhtidelt. EETEAL-i tegevjuhi Liina Undi sõnul tunnevad õpetajad teatri vastu suurt huvi, kuid eri teatrite tegemistega kursis olemine nõuab palju aega.

Teatripäeva eesmärk oli anda õpetajatele terviklik ülevaade teatrite repertuaarist ja haridusprogrammidest ning pakkuda värskeid ideid, kuidas teatrit õppetöös kasutada.

Vanemuise noortetöö juhi Katrin Loonurme sõnul loob õpetajate teatripäev olulise kohtumispaiga haridus- ja teatrivaldkonna vahel, aidates tugevdada koostööd ning leida uusi võimalusi teatri sidumiseks koolieluga. Ühised arutelud ja praktilised töötoad aitavad kasvatada noortes huvi teatrikunsti vastu ning toetavad õpetajaid teatri mitmekülgsete võimaluste toomisel õppetöösse.

Õpetajate teatripäeval osalesid Rakvere teater, VAT teater, Tartu Uus teater, Piip ja Tuut teater, rahvusteater Vanemuine, Sõltumatu Tantsu Lava, Fine5 Tantsuteater, Eesti Noorsooteater, Ugala Teater, Vaba Lava, Kanuti Gildi Saal, Von Krahli teater, teater Nuutrum, Südalinna teater ja Endla teater.