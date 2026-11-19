Teatri- ja muusikamuuseumis saab osa lavaka tudengite lavakõne eksamist
25. ja 26. novembril toimuvad Teatri- ja muusikamuuseumis taas Panso päevad, mille raames toimuvad kohtumised nii noorte kui kogenute näitlejatega.
25. novembril on esmakordselt võimalus laiemal publikul osaleda lavakooli 32. lennu tudengite 5. semestri lavakõne eksamil. Lavakavaga "Oli pime-pime öö!" astuvad huviliste ette Ats Aavakivi, Arabella Antons, Rasmus Ermel, Juula Miia Hermanis, Franko Mirjam, Aksel Ojari, Maara Parhomenko, Karmen Parijõgi, Mihkel Peetson, Pauliine Põldmaa, Laura-Liis Uussaar, Mirjam Äkke. Õppejõud on Marika Vaarik.
Eksam toimub Teatri- ja Muusikamuuseumi Süda saalis ja kestab umbes poolteist tundi.
Järgmisel päeval, 26. novembril toimub Süda saalis kohtumine lavakunstikooli 18. lennu vilistlastega, kes lõpetasid Eesti Muusikakadeemia Kõrgema lavakunstikooli 1998. aastal. Kursuse juhendaja oli Priit Pedajas.
Vestlusringis osalevad Hilje Murel, Taavi Teplenkov, Külli Teetamm, Andres Roosileht, Kleer Maibaum, Tiina Tauraite, Veikko Täär jt. Vestlust juhib Heleri All.
Toimetaja: Neit-Eerik Nestor