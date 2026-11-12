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Lavakunstikooli 33. lennu tudengid astuvad esimest korda publiku ette

Teater
EMTA lavakunstikooli 33. lennu diplomilavastus
EMTA lavakunstikooli 33. lennu diplomilavastus "Lavaka katsed" Autor/allikas: Tiit Ojasoo
Teater

Laupäeval jõuab publiku ette Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunstikooli 33. lennu esimene diplomilavastus "Lavaka katsed", mis paneb kunstilisse vormi sisseastumiskatsed EMTA lavakunstikooli.

"Lavaka katsetes" astub publiku ette 12 näitlejatudengit, kes kehastavad sisseastumiskatsetel osalejaid. Lavastuses kõlab enam kui 70 eesti luuletaja looming. Õhku paisatakse nii palju eestikeelset luulet kui suhu, ruumi ja hinge paari tunni jooksul mahub. Luule valikul on noored lähtunud tekstidest, mis võtavad oma mitmekülgsuses ja äärmuslikkuses kõige täpsemalt kokku elu ja armastuse tänapäeva Eesti vabariigis.

Lavastus on neljas osas: argiõhtuti saab näha kaht osa, laupäeviti mängitakse nelja osa järjest. Etendused toimuvad EMTA lavakunstikoolis.

Laval on 33. lennu tudengid Ats Aavakivi, Arabella Antons, Rasmus Ermel, Juula Miia Hermanis, Franko Mirjam, Aksel Ojari, Maara Parhomenko, Karmen Parijõgi, Mihkel Peetson, Pauliine Põldmaa, Laura-Liis Uussaar ja Mirjam Äkke.

Lisaks tudengitele on laval kursuse õppejõud Tambet Tuisk ja Anne Türnpu. Lavastaja Tiit Ojasoo, dramaturg Elss Raidmets, kostüümikunstnik Ksenia Verbeštšuk, valguskujundaja Rommi Ruttas, helikujundaja Jakob Juhkam.

Toimetaja: Karmen Rebane

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