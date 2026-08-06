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Lavakast lavale | Erling Eding

Teater
Erling Eding
Erling Eding Autor/allikas: Erakogu
Teater

Tänavu lõpetas Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunstikooli 32. lend. Kultuuriportaal saab värskete maailma minevate näitlejate, lavastajate ja dramaturgidega tuttavaks. Vastab näitleja õppesuuna lõpetanud Erling Eding.

Kes sa oled, kust tuled, kuhu lähed?

Ma olen Erling Eding, tulen Rakverest ja jään Tallinna.

Mis oli sinu elu esimene suur teatrielamus?

Esimene suur teatrielamus oli alles lavaka ajal. Ma arvan, et see oli "Macbeth".

Kui sa ei oleks lavakasse sisse saanud, siis kes oleks sinust saanud?

Norra koondise jalgpallur.

Kes on sinu lemmiknäitleja Eestist, kes välismaalt? Miks?

Ei ole ühte.

Millest tunned Eesti teatris puudust?

Stiilijulgusest.

Unistuste tegelane, keda laval või ekraanil mängida?

"Küüni täitmises" tahaks mängida.

Mis on teater? Seleta ühe lausega.

Üks teeb ja teine vaatab.

Mida sa teatrist kõige enam otsid?

Empaatitat.

Kas elu ilma teatrita on võimalik?

Jah.

Anna mõned soovitused: üks film, üks raamat, üks lavastus.

Kaks filmi: Richard Linklateri "Nouvelle Vague" ja Wim Wendersi "Perfect Days"

Raamat: Madis Arukase "Uurimusi vepsa rahvausust"

Lavastus: Ekspeditsiooni "Ma ei märganudki, millal sa läksid"

Lõpetuseks viis lühiküsimust:

1. Film või teater?

Teater.

2. Esimene või viimane rida?

Esimene.

3. Sõnateater või kaasaegne etenduskunst?

Sõnateater.

4. Suur saal või tubateater?

Suur saal.

5. Shakespeare või Beckett?

Shakespeare.

Toimetaja: Karmen Rebane

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