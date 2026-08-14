Lavakast lavale | Erik Hermaküla

Kes sa oled, kust tuled, kuhu lähed?

Olen Kristuse usku. Tulen Nõmmelt Hiiu staadionilt, lähen Eesti Noorsooteatrisse.

Mis oli sinu elu esimene suur teatrielamus?

Rakvere teatri "Lendas üle käopesa". Käisime isaga vaatamas, isa oli 46 ja mina 13. Mul tekkis suur segadus, miks peategelane pidi ikkagi surema ja mis arstitädil viga oli. Küsisin isa käest, aga ta liialt ammendavalt ei vastanud, küsimused jäid õhku ja tuli arusaam – minu isa ei tea siiski kõike.

Kui sa ei oleks lavakasse sisse saanud, siis kes oleks sinust saanud?

Sportlane. Naturaalselt kõrge VO2 max, banaalne tahe alati võita ja peened kondid oleksid teinud minust keskpärase jooksja ja kõigest väikse koguse dopinguga keskpärase suusataja.

Kes on sinu lemmiknäitleja Eestist, kes välismaalt? Miks?

Neid on palju, aga et lugeja vaev ei oleks asjata ja dopamiin vallanduks, siis nimetan ka mõned nimepidi: Ursel Tilk, Kaie Mihkelson, Hele Kõrve, Aaron Paul…

Millest tunned Eesti teatris puudust?

Kui ma saaks Eesti diktaatoriks, siis ma keelaks näitlejatel mängida rohkem kui kahes tükis aastas. Prooviperiood pikem ja tulemus raputav, publik deliiriumis.

Unistuste tegelane, keda laval või ekraanil mängida?

Aabrahami oleks kõige raskem mängida. Taavetit ka. Äkki siis vürst Mõškinit või Kierkegaardi.

Mis on teater? Seleta ühe lausega.

Teater on see noh, kui eeee, varu kannatust, las ma räägin, mis teater on või veel parem, ma näitan sulle, mis teater on. Mul oleks vaja mingit kohta, kus näidata, kuskil, kus sul ja mul oleks hea, sul hea jälgida ja mul hea ette manada, näiteks mõni saal. Koht leitud, mis on tegelikult teisejärguline, oleks vaja inimesi, kellega koos näidata, aga ma pean nendega veidi rääkima ja seletama, kuidas oleks kõige põnevam teatrit seletada, ühesõnaga, tule paari kuu pärast tagasi, siis mul on kõik valmis ja vot siis sa saad aru, mis teater on…

Mida sa teatrist kõige enam otsid?

Pinget. Kui haaran istekohast kramplikult kinni, kui hingan ühe hingetõmbe minutis, kui ei julge silmigi pilgutada, et midagi kaotsi ei läheks.

Laval otsin imelikku kõditunnet kõhus.

Kas elu ilma teatrita on võimalik?

Kohe kindlasti absoluutselt mitte. Teater on tsivilisatsiooni alustala. Enne kui oli tuli, oli teater, enne kui olid dinosaurused, oli teater.

Anna mõned soovitused: üks film, üks raamat, üks lavastus.

Martin Scorcese "Vaikus". Vahel tahaks, et ei oleks seda näinud.

Uus Testament on elumuutev.

Mulle meeldis "Ma ei märganudki, millal sa läksid".

Lõpetuseks viis lühiküsimust:

1. Film või teater?

Film.

2. Esimene või viimane rida?

Viimane.

3. Sõnateater või kaasaegne etenduskunst?

Sõnateater.

4. Suur saal või tubateater?

Tubateater.

5. Shakespeare või Beckett?

Shakespeare.