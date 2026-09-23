Kaasaegse kunsti Eesti keskus kuulutas välja konkursi uue juhi leidmiseks

Kaasaegse kunsti Eesti keskus (KKEK) otsib juhatajat ja juhatuse liiget, kelle ülesandeks on arendada Eesti kunstivälja nii kohalikul kui ka rahvusvahelisel tasemel. Juht koostab ja viib ellu organisatsiooni strateegia, kavandab ja juhib keskuse tegevust, eelarvet ja rahastust ning juhib ja arendab tiimi.

Kandidaadilt oodatakse kohaliku ja rahvusvahelise kunstivälja väga head tundmist, rahvusvahelise koostöö kogemust, organisatsiooni või suurprojektide juhtimise kogemust, kõrgharidust ning eesti ja inglise keele oskust.

Kaasaegse kunsti Eesti keskus on vanim kaasaegse kunsti ekspertkeskus Eestis, mis on 1992. aastast tegelenud Eesti kunstnikele ja kunstiväljale võimaluste loomisega ning korraldab 1999. aastast Eesti paviljoni Veneetsia biennaalil. KKEK on üks peamisi rahvusvaheliste suhete loojaid Eesti kunstiväljal, tuues kokku kunstnikke, kuraatoreid, kriitikuid ja organisatsioone.

KKEK-i uue juhi valib sihtasutuse nõukogu, kaasates vajadusel täiendavaid eksperte.

Keskuse senine juht Maria Arusoo liigub edasi Tallinna Kunstihoone juhiks.