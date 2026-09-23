Noorte- ja lastefilmide festival Just Film avalikustas võistlusprogrammid

PÖFFi noorte- ja lastefilmide festival Just Film avalikustas 2026. aasta rahvusvahelised võistlusprogrammid. Noortefilmide võistluskavas linastuvad vaid filmid, millel on Tallinnas maailma- või rahvusvaheline esilinastus.

Aasta alguses Just Filmi programmijuhina alustanud Jan Joonas Pevkuri sõnul pakub 26. festivali programm vaheldusrikast teemaderingi. "Soovisime filmivalikuga käsitleda olulisi tänapäevaseid teemasid nagu noorte radikaliseerumine ja küberkiusamine. Samal ajal on kavas ilusaid ning ajatuid lugusid eneseleidmisest ja täiskasvanuks saamisest," rääkis Pevkur.

Lastefilmide rahvusvahelises võistlusprogrammis on kaheksa filmi Euroopast ja Kanadast. Valikus on viis rahvusvahelist ning kolm Baltimaade esilinastust. "Kuna animatsioonil on olnud erakordselt tugev aasta, viivad lasteprogrammi animafilmid vaatajad seiklema näiteks karihiirte maailma või Teise maailmasõja aegsesse New Yorki. Mängufilmide poolelt leiab põnevaid detektiivilugusid, noorte filmisõprade seiklusi ja loo sõprusest hiidhaiga," lisas ta.

Programmijuht rõhutas, et Just Film on alati väärtustanud julgeid ja harivaid lugusid. "Sarnaselt meie publikule koosneb ka festivali tiim suuresti noortest, kes aitavad tagada, et filmivalik kõnetaks noori vaatajaid vahetult. Samuti kuuluvad noored meie ametlikesse žüriidesse. Asjaolu, et filmitegijad usaldavad oma esilinastused Just Filmile, näitab nende usaldust meie festivali julge vaimu vastu."

Noortefilmide rahvusvaheline võistlusprogramm 2026:

"Kiusamisklubi" ("The Bully Club"), režissöör Eunhye Hong Kim, Lõuna-Korea – maailma esilinastus

"Meelemuutus" ("Change of Heart" / "Maia Against the World"), režissöör Hannah Elbke, Taani – maailma esilinastus

"Henry & Ebb" ("Henry's Ebb"), režissöör Thomas Mendolia, USA – maailma esilinastus

"Püha tuli" ("Holy Light"), režissöör Marian Crisan, Rumeenia, Moldova, Slovakkia – maailma esilinastus

"Joe Speedboat" ("Joe Speedboat"), režissöör Sam de Jong, Holland – rahvusvaheline esilinastus

"Pidevas muutumises" ("Liquid States"), režissöör Maria Wider, Poola – rahvusvaheline esilinastus

"Üks kambast" ("One of Them"), režissöör Marie Rosselet-Ruiz, Prantsusmaa, Belgia – rahvusvaheline esilinastus

"Nii elav fantaasia" ("Such a Vivid Imagination"), režissöör Ina Lüders, Suurbritannia – rahvusvaheline esilinastus

"Hundikari" ("The Bitch Pack"), režissöör Claudia Estrada Tarascó, Belgia, Hispaania – rahvusvaheline esilinastus

"Kas sa hooliks, kui ma sureks?" ("Will You Care If I Die?"), režissöör Rojda Sekersöz, Rootsi – rahvusvaheline esilinastus

Lastefilmide rahvusvaheline võistlusprogramm 2026:

"Vabaduselapsed" ("Children of Liberty"), režissöörid Léahn Vivier-Chapas, Rémy Schaepman, Prantsusmaa – balti esilinastus

"Emil ja detektiivid" ("Emil and the Detectives"), režissöör David Dietl, Saksamaa – rahvusvaheline esilinastus

"Jasmine & Jambo" ("Jasmine & Jambo"), režissöör Silvia Cortés, Hispaania – rahvusvaheline esilinastus

"Õppides vee all hingama" ("Learning to Breathe Under Water"), režissöör Rebekah Fortune, Suurbritannia, Holland, Iirimaa – balti esilinastus

"Pikkuli ja Tähesära Põhjapõder" ("Pikkuli and the Starlight Reindeer"), režissöör Metsämarja Aittokoski, Soome – rahvusvaheline esilinastus

"Tanit", režissöör Pep Garrido Montblanch, Hispaania – balti esilinastus

"Bryce Lee lugu" ("The Bryce Lee Story"), režissöör Arnold Lim, Kanada – rahvusvaheline esilinastus

"Karihiirest kangelane" ("The Shrew of Destiny"), režissöör Marcin Wasilewski, Leedu, Poola, Kanada – rahvusvaheline esilinastus

Just Filmi täielik programm avalikustatakse oktoobris. 26. Just Film toimub Tallinnas 6. kuni 22. novembrini.