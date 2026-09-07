"Linnud läinud" pälvis kaks Euroopa animatsiooniauhinna nominatsiooni

Anu-Laura Tuttelbergi lühianimafilm "Linnud läinud" pälvis Euroopa animatsiooniauhinna Emile Awards nominatsiooni kahes kategoorias: parim eksperimentaalne lühifilm ja parim taustade ja tegelaste kujundus.

"Linnud läinud" on nukuanimatsioonile pühendunud režissööri Anu-Laura Tuttelbergi aastaaegade-triloogia teine film. Talvises põhjamaises looduses tegutsevad triloogia esimesest osast "Talv vihmametsas" tuttavad portselanist tegelased. 11-minutiline talvine poeem elu haprusest ja jätkuvusest on animeeritud üle kolme talve vabas looduses Eesti põhjarannikul ja Põhja-Norras.

Emile Awards on Euroopa Animatsiooni Assotsiatsiooni (EAA) ellu kutsutud auhind, mida antakse välja nii täispikkadele kui lühifilmidele, mõlemale viies kategoorias.

"Selle auhinnaga väärtustab EAA mitte üksnes konkreetseid Euroopa filme, vaid just erinevaid filmitegijaid – animaatorid, kunstnikud, helikujundajad. Lisaks on lühifilmidel auhind ka eksperimentaalsuse eest. Emile Awards nominendid valib EAA välja kvalifitseeritud festivalide võidufilmide seast. Mul on hea meel, et taas on nominentide seas eesti film ja koguni kahes kategoorias," avas auhinna tagamaid EAA nõukokku kuuluv Eesti produtsent Kerdi Oengo.

Euroopa animatsiooniauhindu jagatakse sel aastal viiendat korda. 28. oktoobril aset leidev auhinnatseremoonia toimub sel aastal Poolas Krakówis Etiuda&Anima filmifestivali raames.

Filmi autor Anu-Laura Tuttelberg rõõmustas nominatsioonide üle. "Olen väga õnnelik, et "Linnud läinud" on nomineeritud parima eksperimentaalse lühifilmi ja parima taustade ja tegelaste kujunduse eest Emile auhindadele. See on suur tunnustus mulle ja meie meeskonnale ja annab jõudu ja motivatsiooni teha peagi valmis ka triloogia kolmas film."

"Linnud läinud" maailma esilinastus toimus 2024. aasta augustis Šveitsis maineka Locarno filmifestivali lühifilmide võistlusprogrammis Pardi di Domani. Tänaseks on film linastunud 112 rahvusvahelisel filmifestivalil üle maailma ja võitnud 16 auhinda ning pälvinud kuus special mention'it. Viimati võitis film parima animafilmi auhinna Bracciano filmifestivalil Itaalias augusti lõpus.

Teiste hulgas on "Linnud läinud" võistelnud A-klassi kuuluval 45. Kairo rahvusvahelisel filmifestivalil ning võitis festivali Dok Leipzig peaauhinna Kuldse Tuvi, mis andis möödunud auhinnahooajal filmile õiguse kandideerida Oscarile lühianimafilmi kategoorias.

Auhinnatseremoonia toimub 28. oktoobril Etiuda&Anima filmifestivali raames Krakówis, Poolas.