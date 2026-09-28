X!

Jevgeni Grib: mulle meeldib teha salapäraseid ballette

Teater
"Valgus aknas" Autor/allikas: Rünno Lahesoo
Teater

Vanemuise väikses majas jõudis lavale kaks Jevgeni Gribi lühiballetti: "Valgus aknas" ja "Tango". Eriilmelisi lugusid ühendab Gribi sõnul armastus.

Jevgeni Grib toob Vanemuise laval kokku kaks eriilmelist balleti: "Valgus aknas" sai inspiratsiooni Gribi lapsepõlvest, täpsemalt vanaemaga tehtud jalutuskäikudest, mille jooksul sai ka akendest sisse piiluda; "Tango" mõtiskleb, milline võiks olla hetk, kui kohtuvad justkui eri planeetidelt pärit mees ja naine.

""Valguse aknas" on pigem päris elu, "Tangos" lõin atmosfääri, mis ei ole väga päris. Mulle meeldib väga teha just salapäraseid ballette, kus inimene saab kaasa mõelda," rääkis Grib "Aktuaalses kaameras".

Balletiartist Selma Stranberg kehastab ühes tantsus vastsündinuga paari, teises aga soolopaari.

"Need on väga erinevad. Üks neist räägib rohkem armastusest ja beebi eest hoolitsemisest. Sa oled väga õrn ja küps. Teises oled aga võimas naine, kes võitleb mehega. Seega on need väga erinevad karakterid. Mõlemad on küpsed, kuid täiesti erineval moel," kirjeldas ta.

Kaht lugu ühendab aga Gribi sõnul armastus. "Igas hetkes on armastus. Minu meelest sa ikkagi valid armastust ja see paneb sind positiivselt mõtlema. Kui on rasked ajad, siis ikka mõtled, mida ja keda sa armastad. See kõik on läbi armastuse."

Gribi sõnul on koreograafia kõrval sama oluline roll muusikal. "Valgus aknas" on tehtud eesti heliloojate Lepo Sumera ja Artur Lemba muusikale. Need seob kokku Sasha Pushkini looming. Strandbergi sõnul on muusika väljakutseid esitavale koreograafiale suureks toeks.

"Gribil on kindlad liigutused, mida ta kasutab, ja need on minu meelest väga lahedad. Ta viib alati sellesse punkti, kus sa saad ennast avada ja endast maksimumi anda. Mulle tundub, et tantsides arendad sa oma liikumist ja kvaliteeti," lausus tantsija.

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

KULTUURI KIIRKURSUS

UUE MUUSIKA REEDE

ERSO HOOAJA AVAKONTSERT

Lavakast lavale

Värsked artiklid

18:56

Kultuuriministeerium suunab 2027. aastal rohkem raha lastele ja noortele

18:29

Jevgeni Grib: mulle meeldib teha salapäraseid ballette

17:45

Rod Stewart tõmbab lavakarjäärile joone alla

17:24

Fotograaf Erik Prozes: Vivian Maieri töödes on näha mängulisust

17:14

Kultuuriportaal soovitab: Guy Ritchie "Teemandirööv" Jupiteris

16:30

Ülo Pikkov Magnus Kirdi portreefilmist: see räägib eelkõige inimeseks olemisest

15:44

Camera Erotica sügishooaeg käsitleb nii identiteediküsimusi kui ka alternatiivkultuuri

14:46

Etiketiekspert: etiketi tundmine annab vabaduse, mitte ei võta seda ära

14:45

Kinodesse jõuab režissöör Tarvo Möldri dokfilm vanamootorrattaklubist Unic-Moto

14:37

Kaido Ole: põletasin ära teosed, millega ma ei olnud rahul

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

10:23

MTV videoauhindadel võidutses Madonna

27.09

Koit Raudsepp: nähtavas tulevikus ei ole raadio kadumisest mingit märki

27.09

Arvustus. Sissejuhatus, mis mul öösiti magada ei lase

27.09

Lisanne Pappel: kuhu kadus džässifestivalilt džäss?

10:50

Viivi Luige 80. sünnipäeva tähistatakse kohtumistega raamatukogudes üle Eesti

09:48

Otse homme: muuseumide konverents "Ruumist kohaks: kogemus, mälu ja võim muuseumis" Uuendatud

26.09

Galerii: Koplis toimus performance "Florian Wahli ristilöömine"

26.09

Arvustus. Lahendus kõigile probleemidele

14:37

Kaido Ole: põletasin ära teosed, millega ma ei olnud rahul

26.09

Maria Seletskaja võitis Ühendkuningriigi maineka tantsuauhinna

MUUSEUMID

AASTAÜLEVAATED

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo