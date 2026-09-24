Vanemuises esietendub Jevgeni Gribi kaheosaline ballett "Valgus aknas. Tango"

Vanemuise väikeses majas esietendub 26. septembril koreograaf Jevgeni Gribi balletiõhtu, mille kavas on kaks lühilavastust: "Valgus aknas" ja "Tango".

"Valgus aknas" keskendub ühe linnamaja elanike lugudele. Lavastuse tegevus liigub erinevate akende ja korterite vahel, kus avanevad lood armastusest, üksindusest, ootamisest ja hüvastijättudest. Ballett valmis algselt lühivormina ning Grib pälvis selle eest 2019. aastal Eesti Teatriliidu balletiauhinna.

"Tango" käsitleb mehe ja naise kohtumist ning nendevahelist tõmmet ja vastasseisu. Lavastuses kasutatakse tango kujundikeelt, et uurida kahe inimese vahelist pinget ja lähenemist.

Mõlema lavastuse koreograaf, stsenograaf ja kostüümikunstnik on Jevgeni Grib. Tema sõnul on "Valgus aknas" seotud lapsepõlvemälestustega linnas jalutamisest koos vanaemaga. "Kõigis selle balleti neljas osas on tegelikult veidi ka minu enda lugu ja kogemusi," ütles Grib.

"Tango" kirjeldab Grib ühe oma emotsionaalsema lavastusena, milles on tema sõnul olulisel kohal kirg, salapära, intiimsus ja visuaalne kujundikeel.

"Valgus aknas" ja "Tango" ei ole varem ühel õhtul koos laval olnud. "Üks on elulisem ja mõtisklevam, teine toidab kirge, kujutlusvõimet ja pakub visuaalset naudingut," kirjeldas koreograaf kahe lavastuse erinevust.