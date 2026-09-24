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Vanemuise uus kontserdisari toob elava muusika publikuni lõunakontsertidena

Muusika
Klassikaraadio tähistas 30. sünnipäeva Balti jaama turul
Klassikaraadio tähistas 30. sünnipäeva Balti jaama turul Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Muusika

1. oktoobril algab Vanemuise kontserdimajas uus kontserdisari "Keskpäevakontsert", mis pakub kord kuus tunniajaseid kontserte, kus astuvad üles tippmuusikud ning noored talendid.

 "Kiire elutempo keskel võiks just lõunapaus olla see hetk, mil saab korraks hinge tõmmata. Vanemuise kontserdimaja uus kontserdisari annabki võimaluse võtta tunnike iseendale, jätta mõneks ajaks kõrvale koosolekud, telefonikõned ja toimetused ning lasta hoopis muusikal oma päeva rikastada. Ja mis kõige parem – ka piletihind on lõunapausi mõõtu," tutvustas Vanemuise kontserdimaja juht Eve Alte uut sarja.

Sarja avakontsert toimub 1. oktoobril, rahvusvahelisel muusikapäeval, ning kannab pealkirja "Ruja 55". Laval kohtuvad legendaarse ansambli asutaja, helilooja ja pianist Rein Rannap ning andekas noorema põlvkonna muusik Kristjan Kannukene. Kontsert on pühendatud Eesti rokkmuusika ühele mõjukaimale ansamblile läbi aegade.

Sarja järgmised kontserdid viivad publiku väga erinevatesse muusikamaailmadesse. Novembris toimub kontsert "Hingehelinal", kus laval kohtuvad Ingely Laiv-Järvi, Marius Järvi ja Mihkel Järvi. Nende esituses põimuvad eesti helilooming ja klassikalise muusika pärlid.

Veebruaris viib kontsert "Seitse sammu Bachini" kuulajad muusikalisele ajarännakule läbi sajandite. Sopran Kristel Pärtna, tšellist Aare Tammesalu ja organist Piret Aidulo avavad õpetajate ning õpilaste ahela, mis ühendab Eesti orelikultuuri Johann Sebastian Bachini välja.

Märtsis lõpetab sarja hooaja särava energiaga kontsert "Klahvidel lõõmab jazz", kus soleerib džässpianist Mikk Kaasik. Lisaks omaloomingule kuuleb uusi tõlgendusi tuntud paladest ning lugusid pianisti enda muusikalisest teekonnast.

Toimetaja: Kaspar Viilup

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