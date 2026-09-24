Tänavu on festivali Tubin keskmes küsimus "Kes ma olen?"

28. septembrist 4. oktoobrini Tartus, Tallinnas ning Alatskivil toimuva Eduard Tubina loomingule pühendatud festivali Tubin keskmes sel korral küsimus "Kes ma olen?"

Festivali kunstiline juht Mihhail Gerts märkis, et helilooja Eduard Tubin on sellele küsimusele vastanud ühe oma kõige isiklikuma teosega – viienda sümfooniaga, mis kõlab festivalil Estonia kontserdisaalis Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri esituses. Samal kontserdil on kavas ka helilooja harva esitatav teine viiulikontsert, soleerib Hans Christian Aavik.

Gerts lisas, et Tubin on need teosed kirjutanud paguluse esimestel aastatel, ajal, mil ta oli de facto kodakondsuseta. "Ainsal korral oma sümfooniate reas pöördub helilooja sel dramaatilisel perioodil eesti rahvamuusika poole, ammutades sellest elu- ja mõttejõudu, tunnetades oma juuri eriti tugevalt," kirjeldas Gerts Tubina esimest paguluses kirjutatud sümfooniat.

Eesti Kontserdi peaprodutsent Maarit Kangron lisas, et juba kuus aastat järjest on festival TubIN olnud oodatud sündmus ja sellel on kindel koht Eesti Kontserdi hooajas. "Festivali külalised on oodatud ühisele mõtterännakule otsima helilooja ja iseenda minapildi osiseid. See rännak saab alguse Tubina sünnipaiga regilauludest ja lõpeb balletiga "Kratt."

Festival algab sel aastal Alatskivilt, Eduard Tubina sünnikoha lähedalt, mis oli tema meelispaik mõtiskluseks ja heliloominguks. Muusikapäeval, 1. oktoobril saavad külalised osa ERSO avatud proovist koos dirigent Mihhail Gertsiga. Tallinnas esitletakse ka Eduard Tubina kogutud teoseid. "Mihhail Gerts on koos muusikateadlase Kerri Kotta ja Rahvusvahelise Eduard Tubina Ühingu liikmetega võtnud enda südameasjaks panna 20 aasta jooksul kokku Tubina kogutud teosed ning 2. oktoobril Estonia kontserdisaalis selle töö tulemust nüüd esitletakse," lisas Kangron.

Heino Elleri Muusikakooli Tubina saalis vestleb Joonas Hellerma pianistide Age Juurika ja Kärt Ruubeli ning vioolamängija Xandi van Dijkiga, järgneb kontsert. Tartu Linnamuuseumis toimub kultuuriloeng "Tartu kunstis ja kirjanduses". Kontserdid toimuvad ka Tartu Pauluse kirikus.

Festival lõpeb 4. oktoobril Vanemuise kontserdimajas Krati päevaga: toimuvad käsitöö, tantsu- ning muusikatöötoad Marje Metsise ning tantsukooli Shaté koreograafide juhendamisel. Festivali lõpetab noorte tantsulavastus: Shaté ja dotE tantsukoolide õpilased ja Rahvusteatri Vanemuine Sümfooniaorkester esitavad oma tõlgenduse krati kujundist ning Eesti esimesest balletist "Kratt"; lavastaja on Ingmar Jõela, dirigeerib Mihhail Gerts.

Eduard Tubina loomingule pühendatud festival Tubin toimub tänavu kuuendat korda ning selle kunstiline juht on Mihhail Gerts.