Sügis toob EMTA lavale noored interpreedid ja rahvusvahelised koostööprojektid

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia (EMTA) sügishooaeg toob publikuni kontserdid, lavastused ja rahvusvahelised koostööprojektid. Hooaja keskmes on 20.–24. oktoobrini toimuv esindusfestival Müriaadfest ning sügisel alustab ka uus kontserdisari "Kontrastid".

Sügishooaja avab 28. augustil koostöökontsert Helsingi kunstiülikooli Sibeliuse akadeemiaga. EMTA suures saalis esineb Sibeliuse akadeemia sümfooniaorkester dirigent Susanna Mälkki juhatusel. Kontserdil "Muinaslood ja sümfooniad" kõlavad Raveli, Sibeliuse ja Beethoveni teosed. Kaastegevad on ka 13 EMTA üliõpilast.

"Sibeliuse Akadeemia sümfooniaorkestri kontsert tähistab enamat kui EMTA sügishooaja algust – see on terve õppeaasta kestva rahvusvahelise koostöö lähtepunkt. 2027. aasta kevadel jätkuvad ühised orkestriprojektid Leedu Muusika- ja Teatriakadeemia ning Jāzeps Vītolsi nimelise Läti muusikaakadeemiaga. Koostöö hõlmab lisaks kontserte Vilniuses ja Riias ning üliõpilaste ja solistide vahetust," tutvustas EMTA loometegevuse ja välissuhete prorektor Henry-David Varema.

"Need projektid kinnitavad Balti- ja Põhjamaade muusikakõrgkoolide tihedat koostööd ning annavad meie üliõpilastele võimaluse osaleda kõrgetasemelistes rahvusvahelistes orkestriprojektides nii orkestrantide kui ka solistidena," lisas ta.

Septembris toob EMTA ooperistuudio esimest korda Eestis lavale Alessandro Scarlatti barokkooperi "Armutruudus", mille orkestratsiooni taastas Eduard Tubin. 17. septembril Tartu Ülikooli aulas ja 19. septembril EMTA suures saalis toimuva kontsertlavastuse dirigent ja muusikajuht on Mihhail Gerts.

Sel sügisel alustab uus kontserdisari "Kontrastid", mis toob EMTA kammersaali lavale eri muusikaliste ideede, stiilide ja koosseisude vastandlikkuse. Sarja avakontserdil, 2. oktoobril, esineb Leedu ansambel Diamanti Trio. Sarja fookuses on värsked ja loovad kontseptsioonid, mis avavad kontraste nii helikeeles, esituspraktikas kui ka kontserdi ülesehituses.

10. oktoobril korraldavad EMTA ja Eesti Muusikateraapia Ühing Teraapilise muusika õhtu, mille programm kestab pärastlõunast hilisõhtuni. EMTA black box'is, kammersaalis ja multimeediakeskuses toimuvad kontserdid, töötoad ja helirännakud. Kavas on tegevusi nii lastele kui ka täiskasvanutele.

20.–24. oktoobrini toimuv EMTA esindusfestival Müriaadfest avab akadeemia uksed, et anda viie päeva jooksul läbilõige akadeemia loomingulisest tegevusest, tuues publikuni kontserdid, lavastused, vestlusringid, avatud tunnid ja mitmed teised ettevõtmised.

Festivali avab EMTA puhkpilliorkester, solistidena astuvad üles klarnetist Isabell Runge ja trompetist Indrek Vau, dirigent on Toomas Vavilov. Festivalil tähistatakse John Coltrane'i 100. sünniaastapäeva ning lõppkontserdil soleerib EMTA sümfooniaorkestri ees noor saksofonist Ganmin Xie. Kõlavad Debussy, Ibert'i ja Eduard Tubina teosed, dirigent on Mihhail Gerts.

11. novembril esietendub EMTA lavakunstikooli XXXIII lennu esimene diplomitöö "Lavaka katsed: avalik", mille lavastab kursuse juhendaja Tiit Ojasoo. Lavastus jõuab publiku ette EMTA lavakunstikooli hoone mustas saalis.

22.–27. novembrini toimub EMTA-s Eesti puhkpilli- ja löökpillimängijate konkurss. Konkurss annab noortele instrumentalistidele võimaluse end proovile panna ning kaardistab Eesti puhkpilli- ja löökpillimängu taset ja arengusuundi. Konkursi lõppkontsert toimub 27. novembril koostöös Eesti Riikliku Sümfooniaorkestriga.

Möödunud aastal esietendunud Rein Rannapi ja Leelo Tungla lasteooper "Metsalaulupidu" tuleb kordamisele detsembris. Lisaks EMTA suurele saalile jõuab lavastus ka Tartusse, Pärnusse ja Jõhvi. Ooperi toovad lavale EMTA klassikalise laulu üliõpilased, koor ja väike orkester ning Tallinna Muusika- ja Balletikooli balletiõpilased. Lavastaja on Karl Laumets, muusikajuht Hirvo Surva.