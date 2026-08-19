Noorsooteater täiendab truppi ja toob 75. hooajal lavale kaheksa uuslavastust

Kolmapäeval alustas Eesti Noorsooteater oma 75. hooaega, mille jooksul esietendub kaheksa lavastust, toimub Tallinn Treff ning lõpetab EMTA-ga koostöös läbi viidav visuaalteatri magistrikursus. Teatri loominguline koosseis täieneb kolme näitleja ning lavastaja-dramaturgi võrra.

Alates 75. hooajast liituvad Noorsooteatri loomingulise meeskonnaga lavakunstikooli 32. lennu lõpetanud näitlejad Eliis-Maria Koit ja Erik Hermaküla, TÜ Viljandi kultuuriakadeemia teatrikunsti 14. lennu lõpetanud näitleja Johanna Vaiksoo ning lavakooli 32. lennu vilistlane Elss Raidmets, kes asub tööle lavastaja-dramaturgina.

75. hooaja avab EMTA lavakooli visuaalteatri magistrikursuse tudengite Vootele Ruusmaa, Johanna Vaiksoo ja Karl Sakritsa nukulavastus "Ülemeelik", mis viib vaataja avastusretkele meeltemaailma, kus selgub, kuidas tajud meid vormivad.

13. septembril esietendub väikeses saalis Taago Tubina lavastus "Elajas", mis räägib kogenematust abiõpetajast ja häirivalt käituvast neljateistaastasest poisist, kelle vahel puhkeb pingeline duell, mis hakkab mõjutama ka elusid väljaspool klassiruumi.

11. oktoobril jõuab lavale väikelastelavastus "Tähistaeva all", mille lavastaja ja kunstnik on Joel Väli. Ovaalsaali kerkivas telgis jutustatakse põlisrahvaste pärimusele toetudes lugu inimlikest erinevustest ning jagatud taevalaotusest.

29. novembril esietendub Ferdinandi saalis Karl Sakritsa lavastus "Eesti muinasjutud", mis põimib kokku Fr. R. Kreutzwaldi "Eesti rahva ennemuistsetel juttudel" põhinevad lood, pärimusmuusika ja fantaasiaküllase lavakujunduse. Ühtlasi on tegu Sakritsa magistritööga.

Jaanuari lõpus kohtub ovaalsaalis publikuga teatri- ja etenduskunstniku Clara Jantson-Köstneri lõpulavastus, mis uurib inimkeha ja materjali, liigutuse ja seda pärssiva kipsi koosmängu. Kirjandusklassika tänapäevast tõlgendust pakub veebruari lõpus väikeses saalis esietenduv Elss Raidmetsa "Jane Eyre".

Kevadel jõuab publiku ette veel kaks eriilmelist magistritööd: Joosep Uusi ja Alice Siili uuslavastus, mis uurib lugusid, mille sees igapäevaselt elame, ning Erik Richard Salumäe karavanteatrilavastus "Tähetark".

Hooajale paneb punkti 19.–22. mail toimuv rahvusvaheline visuaalteatrifestival Tallinn Treff.