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MTV videoauhindadel võidutses Madonna

Muusika
Madonna 2026. aasta MTV videoauhindade jagamisel
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12 pilti
Muusika

Pühapäeva öösel jagati Los Angeleses MTV videoauhindu. Kõige rohkem kuumehikesi ehk seitse viis endaga kaasa Madonna.

Sel suvel pärast seitsmeaastast pausi uue albumiga "Confessions II" naasnud Madonna võitis LA-s seitse auhinda, sh ka aasta artist ja parim tantsumuusikavideo. Madonna tuli õhtule vastu ka kõige rohkemate nominatsioonidega, mida tal oli 13.

11 nominatsiooniga saabus VMA-le sealt enim auhindu korjanud Taylor Swift, kes esitles VMA-del äsja ilmunud singli "Patient Zero" uut muusikavideot, mille Swift ise lavastas ja kus löövad kaasa Dakota Johnson ning Colin Farrell, ning viis koju kuumehikesed aasta video eest ("The Fate of Ophelia") ning parima režissööritöö eest ("Opalite").

Swift pälvis ka kõige esimese artistist režissööri auhinna, millega tunnustatakse "muusikaartiste, kelle töö kaamera taga on laiendanud muusikavideo võimalusi ning viinud edasi visuaalse loojutustamise kunsti". Swift tõi välja, et oma umbes 60 muusikavideost on ta ise lavastanud 18.

Ootusärevuseks oli põhjust üheksa nominatsiooniga Sabrina Carpenteril, kaheksa nominatsiooniga Ariana Grandel, kuuega Bruno Marsil. Viis nominatsiooni teenisid välja PinkPantheress ja Zara Larsson.

Nirvanale anti üle auhind panuse eest muusikavideo- ja popkultuuri ehk Video Vanguard Award. Parima popvideo auhinna pälvis Lisa, parimaks uueks artistiks kuulutati Sienna Spiro.

2006. aastast valivad peakategooriates (parim muusikavideo, aasta artist, jm žanrikategooriad) võitjaid rahvas. Erialastes kategooriates (parim režissööritöö jms) langetab valiku muusikatööstuse spetsialistidest koosnev žürii.

Tseremoonia jooksul esinesid Madonna, Kacey Musgraves, kes mälestas hiljuti lahkunud Dolly Partonit, Raye, Sombr ning Teddy Swims esinesid tribuudiga George Michaelile. Õhtut juhtis Snoop Dogg.

Aasta muusikavideo

Taylor Swift – "The Fate of Ophelia"
Ariana Grande – "Hate That I Made You Love Me"
Bruno Mars – "I Just Might"
Gener8ion – "Storm Starring Yung Lean"
Madonna – "Confessions II – The Film"
Sabrina Carpenter – "Tears"

Parim uus artist

Sienna Spiro
Bella Kay
Cortis
Magnus Ferrell
Malcolm Todd
Myles Smith
Stella Lefty

Parim tantsumuusikavideo

Madonna – "Confessions II – The Film"
Bebe Rexha & Faithless – "New Religion"
Harry Styles – "Aperture"
Lady Gaga & Doechii – "Runaway"
PinkPantheress – "Stateside + Zara Larsson"
Slayyyter – "Dance…"
Tate McRae – "Nobody's Girl"

Aasta artist

Madonna
Ariana Grande
Bruno Mars
Morgan Wallen
Sabrina Carpenter
Taylor Swift

Parim koostöö

Madonna ja Sabrina Carpenter – "Bring Your Love"
Clipse, Kendrick Lamar, Pusha T, Malice – "Chains & Whips"
French Montana x Max B – "Ever Since U Left Me"
PinkPantheress – "Stateside + Zara Larsson"
Shakira & Burna Boy – "Dai Dai"
Teyana Taylor & Lucky Daye – "Hard Part"

Parim popvideo

Lisa – "Dream" feat. Kentaro Sakaguchi
Ariana Grande – "Hate That I Made You Love Me"
Charli xcx – "SS26"
Olivia Rodrigo – "Drop Dead"
Sabrina Carpenter – "House Tour"
Tate McRae – "Nobody's Girl"
Taylor Swift – "The Fate of Ophelia"

Aasta laul

BTS – "Swim"
Ella Langley – "Choosin' Texas"
HUNTR/X: Ejae, Audrey Nuna, Rei Ami – "Golden"
Madonna ja Sabrina Carpenter – "Bring Your Love"
Olivia Dean – "Man I Need"
PinkPantheress – "Stateside + Zara Larsson"
Raye – "Where Is My Husband!!"

Parim hiphopvideo

Cardi B ja Kehlani – "Safe"
Don Toliver – "E85"
Drake – "Janice STFU"
Megan Thee Stallion – "Lover Girl"
Travis Scott – "Dumbo"
Tyler, the Creator – "Sugar on My Tongue"

Parima ladinamuusika video

Bad Bunny – "NUEVAYoL"
Anitta ja Shakira – "Choka Choka"
Fuerza Regida – "Tu Sancho"
Karol G – "Papasito"
Rosalía ja Yahritza Y Su Esencia – "La Perla"
Ryan Castro, Kapo ja Gangsta- "La Villa"

Tutvu kõikide võitjatega siin.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

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