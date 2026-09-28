Ansambel Town Flesh avaldas esimese lühialbumi

Town Flesh on 2025. aastal paljudes erinevates bändides, nende hulgas näiteks Holy Motors, The Boondocks ja Zebra Island mängivatest muusikutest kokku tulnud viisik, kes on võtnud lähtepunktiks algse, autentse indie-rock'i, mida nende hinnangul Eestis pole pärast 1990. aastaid Eestis liiga palju kuulda. "Küll aga leiab 80ndate ja 90ndate alternatiivile lisaks viiteid 70ndate kunstilisemale rokile ja 60ndate idealismile ning psühhedeeliale. Esimene, omanimeline EP laob need mõjutused nelja originaallooga lauale, visates juurde ka kaks remiksi," selgitas bänd.

Lisaks kahele varem ilmunud singlile jõudsid lühiplaadile värsked lood "The Secret Public ja "9 in the Afternoon", samuti kaks töötlust: loost "Afternoon" on oma versiooni teinud Pia Frausi liider Rein Fuks, samast loos tegi remix'i ka The Lunacy of Flowers.

Ansamblisse Town Flesh kuuluvad Sander Varusk (vokaal, rütmikitarr, perkussioon), Ivar Mägi (kitarr), Hendrik Tamberg (bass, taustavokaal, perkussioon) ja Egert Käesel (trummid). Mix'i ja master'i on teinud Sten Sheripov.