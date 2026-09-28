X!

Ansambel Town Flesh avaldas esimese lühialbumi

Muusika
Town Flesh
Town Flesh Autor/allikas: Bandcamp
Muusika

Möödunud aastal tegevust alustanud bänd Town Flesh andis välja neljast loost ja kahest töötlusest koosneva lühiplaadi "The Town Flesh Extended Play".

Town Flesh on 2025. aastal paljudes erinevates bändides, nende hulgas näiteks Holy Motors, The Boondocks ja Zebra Island mängivatest muusikutest kokku tulnud viisik, kes on võtnud lähtepunktiks algse, autentse indie-rock'i, mida nende hinnangul Eestis pole pärast 1990. aastaid Eestis liiga palju kuulda. "Küll aga leiab 80ndate ja 90ndate alternatiivile lisaks viiteid 70ndate kunstilisemale rokile ja 60ndate idealismile ning psühhedeeliale. Esimene, omanimeline EP laob need mõjutused nelja originaallooga lauale, visates juurde ka kaks remiksi," selgitas bänd.

Lisaks kahele varem ilmunud singlile jõudsid lühiplaadile värsked lood "The Secret Public ja "9 in the Afternoon", samuti kaks töötlust: loost "Afternoon" on oma versiooni teinud Pia Frausi liider Rein Fuks, samast loos tegi remix'i ka The Lunacy of Flowers.

Ansamblisse Town Flesh kuuluvad Sander Varusk (vokaal, rütmikitarr, perkussioon), Ivar Mägi (kitarr), Hendrik Tamberg (bass, taustavokaal, perkussioon) ja Egert Käesel (trummid). Mix'i ja master'i on teinud Sten Sheripov.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

KULTUURI KIIRKURSUS

UUE MUUSIKA REEDE

ERSO HOOAJA AVAKONTSERT

Lavakast lavale

Värsked artiklid

14:46

Etiketiekspert: etiketi tundmine annab vabaduse, mitte ei võta seda ära

14:45

Kinodesse jõuab režissöör Tarvo Möldri dokfilm vanamootorrattaklubist Unic-Moto

14:37

Kaido Ole: põletasin ära teosed, millega ma ei olnud rahul

14:34

A-festival toob Tartusse liikumisteatri, Orwelli "1984" ja noorte loodud linnaruumietenduse

13:57

"Seatapp" tõi avanädalavahetusel kinodesse üle 10 000 vaataja

12:52

PÖFF-i avab Eesti kaastootmisel valminud Läti draama "Ulja"

11:35

Keelesäuts. Kirjanik näitab keelt

10:50

Viivi Luige 80. sünnipäeva tähistatakse kohtumistega raamatukogudes üle Eesti

10:35

Tallinnas algab festival Disainiöö

10:23

MTV videoauhindadel võidutses Madonna

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

27.09

Koit Raudsepp: nähtavas tulevikus ei ole raadio kadumisest mingit märki

10:23

MTV videoauhindadel võidutses Madonna

27.09

Arvustus. Sissejuhatus, mis mul öösiti magada ei lase

27.09

Lisanne Pappel: kuhu kadus džässifestivalilt džäss?

26.09

Galerii: Koplis toimus performance "Florian Wahli ristilöömine"

26.09

Arvustus. Lahendus kõigile probleemidele

27.09

Ülevaade. Reeperbahni rikkaliku saagi hulgas oli ka palju kaubanduslikku vormitäidet

26.09

Maria Seletskaja võitis Ühendkuningriigi maineka tantsuauhinna

09:48

Otse kell 11: muuseumide konverents "Ruumist kohaks: kogemus, mälu ja võim muuseumis" Uuendatud

27.09

Edvin ja Lembe Hiedeli nimelise toimetajaauhinna pälvis Leena Tomasberg

MUUSEUMID

AASTAÜLEVAATED

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo