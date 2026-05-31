Paavli kultuurivabrik tähistab sünnipäeva kahepäevase festivaliga

5.–6. juunil toimub esimest korda Paavli festival, kahepäevane muusika- ja kogukonnasündmus, mis täidab Paavli kultuurivabriku saalid, aia ja tantsupõrandad kontsertide, klubiprogrammi ning kogukondlike ettevõtmistega.

Festival on välja kasvanud Paavli kultuurivabriku sünnipäevapeost, mille ümber on aastate jooksul kujunenud terve kultuuriline omailm.

Kahe päeva jooksul jõuab festivali kolmele lavale lai valik artiste Eesti alternatiivskeene eri servadest. Muusikaprogrammi kõrval leiab aset ka hulk kogukondlikke ettevõtmisi: Jauru- ja Tantsupeo eestvedamisel toimub simman, Uperkuut seab üles vinüülilaada ning festivalialal on kohal ka lühifilmifestivali Valga Hot Shorts esindus ja kirjandusõhtu K6vn.

Festivali avapäeva peaesineja on Winny Puhh. Reedel astub üles ka Soome duo Loka, mille looming ühendab minimalistlikku elektroonikat, hüpnootilisi rütme ning põhjamaist melanhooliat. Festivali klubiööprogramm toob lavadele rea back-to-back DJ-sette, kus kohtuvad kultuurivabriku kogukonnaga seotud selektorid.

Laupäeval on omavahel kõrvuti Eesti alternatiivskeene erinevad põlvkonnad. Esineb indie- ja post-punk bänd Town Flesh ning Yasmyni ja Maris Pihlapi uus koostööprojekt Flight Mode. Erilisel kohal programmis on ka Ans. Andur.

Lisaks astuvad kahe päeva jooksul üles Metropol, Valge Tüdruk, Noored ja Näljased, Mihkel Kuusk, Taavi-Peeter Liiv, Flight Mode, GØk2, Zebra Island, Richard Jerbach ja No1r.