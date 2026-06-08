Galerii: Tallinnas toimus esmakordselt Paavli festival

Kahe päeva jooksul täitusid Paavli kultuurivabrik kontsertide, DJ-settide, vinüülilaada, kirjandusprogrammi ja lühifilmidega. Festivalil astusid teiste seas üles Winny Puhh, Ans. Andur, Flight Mode, Town Flesh, Zebra Island, Valge Tüdruk ja Loka.

"Paavli on alati olnud koht, mis proovib jätta ruumi spontaansusele, katsetamisele ja inimestele, kes ei mahu väga hästi etteantud raamidesse. Tahtsime luua festivali, mis peegeldaks võimalikult palju seda mõtet. Oli väga lahe näha, kui paljud inimesed selle energiaga kaasa tulid," ütles festivali programmijuht Gordelia Miländer.

Paavli festival toimub ka järgmisel aastal 4.-5. juunil 2027 Paavli kultuurivabrikus Tallinnas.