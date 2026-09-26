Galerii: Koplis toimus performance "Florian Wahli ristilöömine"

"Florian Wahl on võtnud Eesti rahva patud enda kanda. Ole sinagi tunnistajaks tema ristilöömisele, meie pattude lunastamisele," tutvustati performance'it ürituse kirjelduses.

Ristilöömise performance on juba mitmes Florian Wahli eriprojekt sel aastal: mais andis ta silent disco Narva Jõe kaldal, juunis astus ta Balti Jaama turul üles koos kaebekooriga. Hetkel töötab Wahl oma uue albumi materjaliga.

Möödunud aastal Eesti Muusikaauhindadel kaks preemiat pälvinud Florian Wahl on välja andnud kolm albumit: plaadifirma Umblu alt kaks kauamängivat "Katarsis Garanteeritud" (2022) ning "Intellikõnts" (2024), kõige laiemat tähelepanu pälvis ta aga tehisaru abiga valminud lühiplaadiga "Flo Raadio" (2025).