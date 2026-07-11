Galerii: Kikumu teisel päeval astusid üles Jazzanova, Booka Shade ja Florian Wahl

Kino-, kunsti- ja muusikafestivali Kikumu teisel päeval astusid üles saksa nu-jazz'i ansambel Jazzanova koos vokalisti Wayne Snow'ga, Florian Wahl, Meisterjaan ning mitmed teised artistid.

Kikumu festivali teise päeva avasid EKA-st võrsunud kollektiiv Ants1 oma provokatiivse art-rock'iga ning Säde Semper oma mitmesuguseid mõjutusi täis art-pop'iga. Ühte- ja teistpidi psühhedeelse bändimuusikaga kostitasid Wrupk Urei ja Meisterjaan. Comeback'i tegi ka Zebra Island, kes esitas Pargilaval nii mõnegi seni ilmumata loo.

Jänedal jätkusid ka Levila ning Tegevusselts Laevuke presidendikandidaadi otsingud, mille raames valmisid õppekeskuse sisehoovis potentsiaalsete presidentide portreed.

Õhtu hakul pani Jäneda õppekeskuses oma "fašistliku kabaree" püsti Florian Wahl, kes pidi kontserdi ajal lisaks laulmisele arvestama ka oraakli ning kosmilise hamstri ja jänese soovidega, kes pidevalt Wahliga ühendust võtsid.

Endisesse sovhoostehnikumi sööklasse ehitatud Maatriksi laval pakkusid eksperimentaalset muusikat Kiwanoid, Wondering O ja Andres Lõo.

Saksamaalt sõitsilt Jänedale kohale nu-jazz'i legendid Jazzanova koos vokalist Wayne Snow'ga ning tech-house'i duo Booka Shade. Õhtu lõpetasid peosarjad Club Rats ja Mutant Disco.

Festivali kolmandal päeval annab Jänedal oma esimese Baltikumi kontserdi Rootsi indie-pop ansambel Peter Bjorn and John, kes tähistab tuuriga 20 aasta möödumist albumist "Writer's Block". Samalt plaadilt pärineb ka bändi suurim hitt "Young Folks".

Iirimaalt saabub Kikumu festivalile dream-pop'i artist Maria Somerville. Lisaks neile veel Iiris Vesiku rahvusvahelist edu nautiv Night Tapes ning samuti rahvusvaheliselt tegutsev Eesti ansambel Holy Motors, kes kannab festivalil ette uut materjali sügisel ilmuvalt albumilt.

Festivali kolmanda päeva lõpetavad briti house-muusika duo Idjut Boys ning DJ-d Drummie, Saluveer ja Julius.