X!

Galerii: Kikumu teisel päeval astusid üles Jazzanova, Booka Shade ja Florian Wahl

Muusika
Kikumu teine päev
Vaata galeriid
129 pilti
Muusika

Kino-, kunsti- ja muusikafestivali Kikumu teisel päeval astusid üles saksa nu-jazz'i ansambel Jazzanova koos vokalisti Wayne Snow'ga, Florian Wahl, Meisterjaan ning mitmed teised artistid.

Kikumu festivali teise päeva avasid EKA-st võrsunud kollektiiv Ants1 oma provokatiivse art-rock'iga ning Säde Semper oma mitmesuguseid mõjutusi täis art-pop'iga. Ühte- ja teistpidi psühhedeelse bändimuusikaga kostitasid Wrupk Urei ja Meisterjaan. Comeback'i tegi ka Zebra Island, kes esitas Pargilaval nii mõnegi seni ilmumata loo.

Jänedal jätkusid ka Levila ning Tegevusselts Laevuke presidendikandidaadi otsingud, mille raames valmisid õppekeskuse sisehoovis potentsiaalsete presidentide portreed.

Õhtu hakul pani Jäneda õppekeskuses oma "fašistliku kabaree" püsti Florian Wahl, kes pidi kontserdi ajal lisaks laulmisele arvestama ka oraakli ning kosmilise hamstri ja jänese soovidega, kes pidevalt Wahliga ühendust võtsid.

Endisesse sovhoostehnikumi sööklasse ehitatud Maatriksi laval pakkusid eksperimentaalset muusikat Kiwanoid, Wondering O ja Andres Lõo.

Saksamaalt sõitsilt Jänedale kohale nu-jazz'i legendid Jazzanova koos vokalist Wayne Snow'ga ning tech-house'i duo Booka Shade. Õhtu lõpetasid peosarjad Club Rats ja Mutant Disco.

Festivali kolmandal päeval annab Jänedal oma esimese Baltikumi kontserdi Rootsi indie-pop ansambel Peter Bjorn and John, kes tähistab tuuriga 20 aasta möödumist albumist "Writer's Block". Samalt plaadilt pärineb ka bändi suurim hitt "Young Folks".

Iirimaalt saabub Kikumu festivalile dream-pop'i artist Maria Somerville. Lisaks neile veel Iiris Vesiku rahvusvahelist edu nautiv Night Tapes ning samuti rahvusvaheliselt tegutsev Eesti ansambel Holy Motors, kes kannab festivalil ette uut materjali sügisel ilmuvalt albumilt.

Festivali kolmanda päeva lõpetavad briti house-muusika duo Idjut Boys ning DJ-d Drummie, Saluveer ja Julius.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

KULTUURISUVI

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

14:19

Galerii: Kikumu teisel päeval astusid üles Jazzanova, Booka Shade ja Florian Wahl

13:12

Tallinnas esineb Liibanoni juurtega produtsent DJ Plead

12:22

Kolm BFMi lühimängufilmi pälvisid esmakordselt rahvusvahelise EMA rohemärgise

10:34

Lancelot: peoräpi skenesse me ilmselt tagasi ei lähe

10:28

I Land Sound avalikustas tänavuse festivaliprogrammi

09:05

Maija Kajanto: kirjutades on minu suurimaks insipratsiooniks Linkedin

10.07

Võru pärimustantsu festival toob kokku huvilisi nii kodu- kui ka välismaalt

10.07

Jalgpalli MM-i finaali vaheajašõul astub lavale ka Justin Bieber

10.07

Galerii: Jänedal algas kino-, kunsti- ja muusikafestival Kikumu

10.07

Keelesäuts. Nuhtlusmõmmik lädramussi ei kuula

NÄDALA ALBUM

ERSO HOOAJA LÕPPKONTSERT

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

10:28

I Land Sound avalikustas tänavuse festivaliprogrammi

10:34

Lancelot: peoräpi skenesse me ilmselt tagasi ei lähe

09:05

Maija Kajanto: kirjutades on minu suurimaks insipratsiooniks Linkedin

09.07

Suri laulja Bonnie Tyler

09.07

Arvustus. Hard Rock Laager: veerandsajand tumedat

10.07

Galerii: Pärnu muusikafestival algas maestro Neeme Järvi dirigeerimisel

10.07

Uue muusika reede: Beyoncé, Lil Till, Pinkpantheress, Siimi

10.07

Galerii: Jänedal algas kino-, kunsti- ja muusikafestival Kikumu

10.07

Sinijärve raamatusoovitused: "Surmasümfoonia" on jabur põhjamaakrimi

08.07

Lancelot: Pavel rikastas 5miinust meeletult

MUUSEUMID

AASTAÜLEVAATED

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo