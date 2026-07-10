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Galerii: Jänedal algas kino-, kunsti- ja muusikafestival Kikumu

Muusika
Jänedal algas kino-, kunsti- ja muusikafestival Kikumu
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Muusika

Neljapäeval, 9. juulil algas Jäneda õppekeskuses kino-, kunsti- ja muusikafestival Kikumu. Avapäeval astusid teiste seas lavale Tõnis Mägi, Villemdrillem ja Karl Killing ning Nubiyan Twist.

Festivali esimesed akordid Pargilaval tõmbas Vaiko Eplik ja Eliit, siselavale Konklaav puhus elu sisse hiphop produtsendi Dew8 rokkansambel Püha Põlev Vesi. Kohe nende järel tulid Villemdrillem ja Karl Killing, kes kandsid Jänedal esimest korda täispikkuses ja bändiga ette oma möödunud aastal ilmunud ühise EP "Kui tln juba magab".

Suure klaveri-operatsiooni järel usaldati Pargilava tunniks ajaks Tõnis Mägi kätesse, kes kandis ette oma parimad palad viimasest 50 aastast. Jäneda õppekeskuse sisehoovis asuvas Mikkeller Stage'il hoidsid meeleolu üleval DJ-d kollektiivist Tiks.

Siseruumides pani avapäeva live-programmile punkti Gram-of-Fun koos Daniel Leviga. Pargilava saatsid õhtusse Ühendkuningriigi üheksaliikmeline jazz-, afrobeat- ja soul-ansambel Nubiyan Twist ning Allikajärve kaldal ritualistliku energia loonud Lõuna-Aafrika Vabariigi funk-hiphop-punkbänd BCUC.

Kikumu festivali teisel päeval astuvad üles Jazzanova koos vokalis Wayne Snow'ga, Florian Wahl, Meisterjaan, Booka Shade, Zebra Island jpt. Avaneb ka endise söökla ruumidesse ehitatud klubi Maatriks, mille saab enda kätte peosari Club Rats. Konklaavi laval möllavad öises vööndis Mutant Disco DJ-d. 

Lisaks on Jäneda õppekeskuse labürintides avatud seitsme kaasaegse kunsti galerii näitused ning mõisahoones on avatud kino Sõpruse kureeritud filmiprogramm.

Toimetaja: Karmen Rebane

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