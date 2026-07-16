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Kino Sõprus näitab Lasnamäe tornmajade vahel Veiko Õunpuu "Sügiballi"

Film
Sügisball
Sügisball
Film

19. augustil toimub ainulaadne suvekino linastus kohas, kus kakskümmend aastat tagasi filmiti Veiko Õunpuu kultusfilm "Sügisball". Üheks õhtuks toob Sõpruse kino filmi tagasi tema algsesse keskkonda ehk Lasnamäe tornmajade vahele.

Film räägib inimeste eraldatusest ja võimetusest teisteni jõuda. "Sügisball" ei esita mitte küsimusi ja ammugi ei paku lahendusi, vaid teeb seda, mida filmikunsti vahenditega kõige paremini on võimalik teha, ta näitab. Ja näitab ta eelkõige inimest, mitte sellisena nagu me oleme enamasti harjunud kultuuris nägema – kergelt idealiseerituna ja üllameelsena, võitlemas suurte ideede nimel, vaid sellisena, nagu me tegelikult oma igapäevaelus inimest tunneme. Väiklase, üksildase, hirmunud, kurva, õnnetu, egoistliku, saamatu, tihti üllatava, geniaalse, nutika ja armastusväärsena. Ehk mitte kunagi väga üheselt mõistetavana. Tule ja koge "Sügisballi" paigas, mille jaoks see film loodi.

Linastusega tähistab kino Sõprus ühtlasi Homeless Bob Productions 20. sünnipäeva. "Sügisballi" seansiga juhatatakse sisse ka sügisel Sõpruse vanalinna saalis toimuvale Homeless Bobi juubeliprogrammile, mis toob taas ekraanile mitmed Eesti filmi ajalugu määratlenud teosed.

Filmi saab näha 19. augustil Lasnamäel, see algab pärast päikeseloojangut, umbes kell 21.30. Täpne asukoht avaldatakse piletiostjatele.

Toimetaja: Kaspar Viilup

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