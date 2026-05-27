HÕFF-il esilinastunud lühifilm "Terroriseerivad tiivulised" jõuab Tallinna publiku ette

Matiias Viiking Ojaveski sõnul sai "Terroriseerivad tiivulised" alguse juba 2019. aastal. "Õppisin siis BFM-is filmikunsti erialal stsenaristiks ning osalesin Riho Västriku dokumentaalfilmi tunnis. Pidin välja mõtlema dokumentaalfilmi idee ja kuna jätsin selle loomulikult viimasele hetkele, siis läksin alles samal hommikul oma kodu kõrval Pae parki kajakaid filmima. Nad lärmasid seal ööpäev läbi ja mõtlesin, et oleks naljakas neist filmi teha," meenutas ta ERR-ile antud intervjuus ja lisas, et kui oma ideed tunnis esitles, küsis Västrik auditooriumilt, kes tahaks mind selle projektiga aidata. "Kaks inimest tõstsid käed: Leonid Bragin ja Ingvar Heamägi."

Ojaveski kinnitas, et kuna ta ei oska midagi väga tõsist teha, siis kujunes nende koostööst hoopis lugu sellest, kuidas Pae pargi kajakad röövivad lapsi ja plaanivad maailma üle võtta. "Mõni aasta hiljem hakkasime Leoga mõtlema, et tahaks veel Tiivulisi teha, see oli ju nii lõbus, aga seekord palju suuremas mastaabis. Nii sündiski aastate jooksul idee, mis realiseerus väga aeglaselt."

Peagi liitus nende tiimiga veel produtsent Janar Saaron, kuna aga film valmis täielikult meeskonna oma vahenditest, mis olid tegijate sõnul nullilähedased, siis venis projekt ka pikalt. "Esimene ja viimane kaader filmist on aasta pikkuse vahega. Samas andis see meile võimaluse teha täpselt sellist filmi nagu ise tahtsime," ütles režissöör.

Sel suvel jõuab film veel mõnele kodumaisele filmifestivalile ning nad loodavad sellega ka välismaale pääseda. "Ideaalis tahame ühe linastuse teha kuskil mere ääres, kus on hästi ebamugav ja kajakad karjuvad samal ajal kõrval," sõnas Matiias Viiking Ojaveski.

Tänavu HÕFF-il esilinastunud "Terroriseerivad tiivulised" viib oma mokumentaalis vaatajad Loksale, kus väidetavalt sündis esimene kajakas. Kas need valged paganad on võimelised enamaks, kui me neilt arvata oskame? Kas nad on kuidagi seotud 1955. aasta müstilise Loksa katastroofiga? Tunnustatud ekspert asub filmis asja uurima, et kust need linnud tulid, kuhu nad edasi liiguvad ja kas tegemist on vaid kohaliku mõistatusega või on see millegi suurema algus. Peaosas astub üles Ingvar Toomas Heamägi, mitut kõrvalrolli täidab Gennadi Baranov.

