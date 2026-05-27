X!

HÕFF-il esilinastunud lühifilm "Terroriseerivad tiivulised" jõuab Tallinna publiku ette

Film
"Terroriseerivad tiivulised" Autor/allikas: Kaader filmist
Film

5. juunil saab Tallinnas kinos Sõprus näha režissöör Matiias Viiking Ojaveski lühifilmi "Terroriseerivad tiivulised", mis jõudis esmakordselt vaatajate ette tänavu Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festivalil.

Matiias Viiking Ojaveski sõnul sai "Terroriseerivad tiivulised" alguse juba 2019. aastal. "Õppisin siis BFM-is filmikunsti erialal stsenaristiks ning osalesin Riho Västriku dokumentaalfilmi tunnis. Pidin välja mõtlema dokumentaalfilmi idee ja kuna jätsin selle loomulikult viimasele hetkele, siis läksin alles samal hommikul oma kodu kõrval Pae parki kajakaid filmima. Nad lärmasid seal ööpäev läbi ja mõtlesin, et oleks naljakas neist filmi teha," meenutas ta ERR-ile antud intervjuus ja lisas, et kui oma ideed tunnis esitles, küsis Västrik auditooriumilt, kes tahaks mind selle projektiga aidata. "Kaks inimest tõstsid käed: Leonid Bragin ja Ingvar Heamägi."

Ojaveski kinnitas, et kuna ta ei oska midagi väga tõsist teha, siis kujunes nende koostööst hoopis lugu sellest, kuidas Pae pargi kajakad röövivad lapsi ja plaanivad maailma üle võtta. "Mõni aasta hiljem hakkasime Leoga mõtlema, et tahaks veel Tiivulisi teha, see oli ju nii lõbus, aga seekord palju suuremas mastaabis. Nii sündiski aastate jooksul idee, mis realiseerus väga aeglaselt."

"Terroriseerivad tiivulised" Autor/allikas: Kaader filmist

Peagi liitus nende tiimiga veel produtsent Janar Saaron, kuna aga film valmis täielikult meeskonna oma vahenditest, mis olid tegijate sõnul nullilähedased, siis venis projekt ka pikalt. "Esimene ja viimane kaader filmist on aasta pikkuse vahega. Samas andis see meile võimaluse teha täpselt sellist filmi nagu ise tahtsime," ütles režissöör.

Sel suvel jõuab film veel mõnele kodumaisele filmifestivalile ning nad loodavad sellega ka välismaale pääseda. "Ideaalis tahame ühe linastuse teha kuskil mere ääres, kus on hästi ebamugav ja kajakad karjuvad samal ajal kõrval," sõnas Matiias Viiking Ojaveski.

"Terroriseerivad tiivulised" Autor/allikas: Kaader filmist

Tänavu HÕFF-il esilinastunud "Terroriseerivad tiivulised" viib oma mokumentaalis vaatajad Loksale, kus väidetavalt sündis esimene kajakas. Kas need valged paganad on võimelised enamaks, kui me neilt arvata oskame? Kas nad on kuidagi seotud 1955. aasta müstilise Loksa katastroofiga? Tunnustatud ekspert asub filmis asja uurima, et kust need linnud tulid, kuhu nad edasi liiguvad ja kas tegemist on vaid kohaliku mõistatusega või on see millegi suurema algus. Peaosas astub üles Ingvar Toomas Heamägi, mitut kõrvalrolli täidab Gennadi Baranov.

/p>

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

ERSO HOOAJA LÕPPKONTSERT

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

14:29

Ameerika metal-bänd Catch Your Breath esineb veebruaris Tallinnas

13:00

Tiina Saar-Veelmaa: Headread on nagu rokk-kontsert

12:39

Noep valiti maailma suurimasse laulukirjutamislaagrisse New Yorgis

11:35

Uus kunstigalerii Tallinna vanalinnas avab uksed Eduard Wiiralti näitusega

11:23

HÕFF-il esilinastunud lühifilm "Terroriseerivad tiivulised" jõuab Tallinna publiku ette

11:12

Eesti keeles ilmus Goncourt'i preemia laureaadi Jean-Batiste Andrea kolmas romaan

11:06

Tallinnas algab kirjandusfestival Headread

10:33

Viljandi kultuuriakadeemia tudengite filmid linastuvad kinos Sõprus

09:46

Rahvusballeti esitantsija Anna Roberta lahkub Estoniast

09:15

Keelenupp. Ikka taotlege ja töötage

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

09:46

Rahvusballeti esitantsija Anna Roberta lahkub Estoniast

26.05

Aivar Kulli ajalootund. Vestlus AI-ga paljastas Heiti Talviku luuletuste tõlkelise algupära

26.05

Jõgeva raamatukogu direktor: vallaraamatukogud ootavad uut seadust, et arenguga edasi minna

26.05

Eesti pääses luuleprõmmu maailmameistrivõistlustele

26.05

Ooperilaulja Janne Ševtšenko korraldab oma kodutalus minifestivali

26.05

Koosloomelavastus "Janu" uurib noorte kaudu läheduse ja mõistmise igatsust

24.05

Anna Roberta: mõistan oma tegelasi aastate möödudes üha rohkem

21.05

Flo Kasearu ratsamonument toob Eesti naisliikumise tegelased linnaruumi

11:35

Uus kunstigalerii Tallinna vanalinnas avab uksed Eduard Wiiralti näitusega

24.05

Lembit Peterson: oleme kultuurisõjas püüdnud kasutada ausaid vahendeid

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo