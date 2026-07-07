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Valga Hot Shortsi peapreemia pälvis tänavu Eesti lühifilm "Terroriseerivad tiivulised"

Film
Valga Hot Shortsi peapreemia pälvis tänavu Eesti lühifilm
Valga Hot Shortsi peapreemia pälvis tänavu Eesti lühifilm "Terroriseerivad tiivulised" Autor/allikas: Märt Kose
Film

Rahvusvaheline lühifilmifestival Valga Hot Shorts püstitas tänavu publikurekordi, kogudes filmiseansside ning festivali kõrvalprogrammi peale kokku 1240 külastust. Festivali grand prix jäi tänavu Eestisse – peaauhinna võitis Matiias Viiking Ojaveski film "Terroriseerivad tiivulised".

Festivali põhivõistlusprogrammis linastus 28 filmi, mille seast valis rahvusvaheline žürii koosseisus Anna Hints, Ona Kotryna Dikavičiūtė ning Toms Škele tänavuse Lõke grand prix' peapreemia võitjaks Matiias Viiking Ojaveski, Ingvar Heamägi, Leonid Bragini ja Janar Saaroni filmi "Terroriseerivad tiivulised" (Eesti, 2026).

"Film suudab mahajäetud keskkonna kaudu uurida, kuidas toime tulla sovetiaegse kultuuripärandiga ja mängib loojutustamise viisidega, mida tavaliselt kasutavad poliitilised režiimid valikuliselt kollektiivset mälu mõjutades, et otsustada selle üle, milliseid lugusid säilitada ja mida mitte," kirjeldas žürii võidufilmi. Tunnustust pälvis ka filmi loov lähenemine ning oskus põimida tõestisündinud ja väljamõeldud lood värskeks ja humoorikaks tervikuks.

Lisaks peaauhinnale andis žürii ametliku äramärkimise Valga Hot Shortsi festivalile endale, tunnustades selle erakordset kuraatorivisiooni, tugevat ja omanäolist filmiprogrammi ning julgust murda tavapäraseid filmifestivalide norme. "Ärge laske VHS-i leegil kustuda!" rõhutas žüriiliige Anna Hints. 

Kuigi žürii hinnangul ei ole kunstis võimalik välja kuulutada ühte objektiivselt parimat teost, tõsteti ligi viiekümnest linastunud filmist esile veel neli silmapaistvat autorifilmi. Tunnustuse pälvis Tereza Kovandová animatsioon "Inimkond" (Tšehhi, 2024), mida kirjeldati kui ülimalt elulist animatsiooni, millel õnnestus suurepäraselt inimolemus kehaõuduse abil algosakesteks lahti lammutada. 

Samuti märgiti ära Einari Paakkaneni ja Inka Achté film "Puolanka Pussy Rally" (Soome, 2026), mis žürii hinnangul näitab, kuidas lühifilmi formaadist väheste vahenditega maksimumi võtta ja annab samal ajal tugeva kommentaari traditsiooniliste soorollide pihta.

Äramärkimise pälvisid veel ka Quenton Milleri film "Koki, tšau" (Holland, 2025) ning Rinaldas Tomaševičius dokumentaalfilmi "Muinasjutt elust enesest" (Leedu, 2025). 

Kokku linastus festivalil 47 lühifilmi 23 riigist ning kohal olid  21 filmitegijat nii Eestist, Lätist kui ka Leedust. Lisaks Euroopa filmidele jõudsid publiku ette filmid ka Austraaliast, Indoneesiast ja Lõuna-Koreast. Toimusid ka tasuta noorte- ja kogupereseanss ning festivali filmiprogrammi jäi lõpetama Aki Kaurismäki lühilugude kassett. 

Toimetaja: Kaspar Viilup

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