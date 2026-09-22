ERM avab hooaja uue muuseumihoone 10. sünnipäevaga

Õhtune programm kätkeb tuure, muusikat ja etendusi. Briti kunstnik Monster Chetwynd esitab koos Eesti etenduskunstnikega mitmetunnise performance'i. Pärast kella kümmet astub lavale peaesineja Winny Puhh.

Briti kunstnik Monster Chetwyndi esitab koos Eesti etenduskunstnikega mitmetunnise performance'i. Pärast kella kümmet astub lavale ansambel Winny Puhh. Kogu õhtu jooksul mängivad muusikat erinevad diskorid, nende seas Kurbade Tüdrukute Klubi, Raul Saaremets, Erki Pruul jt.

Lisaks toimuvad ERM-i majas erituurid, mida viivad teiste seas läbi David Vseviov, Ülar Mark, Tiit Hennoste, Art Leete, Tõnis Lukas, Laura Kipper jt. Erituuridel saavad külastajad näha hoone tööruume ning kuulda kuraatoritelt näituste ja eksponaatide taustalugusid. Kuna hooaja avamisega tähistatakse uue muuseumihoone 10. sünnipäeva on selle saamislugu tuurides esil.

Kõik ERM-i näitused on õhtu jooksul avatud ning maja on "Öö26" jaoks tavapärasest erinevas valgus- ja peorežiimis.