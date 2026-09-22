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Tõnis Jürgens valiti esimeseks MMCA ja kunstihoone residentkunstnikuks

Kunst
Tõnis Jürgens
Tõnis Jürgens Autor/allikas: Tõnis Jürgens
Kunst

Eesti kunstnik Tõnis Jürgens osaleb tänavu sügisel Korea riikliku moodsa ja kaasaegse kunsti muuseumi (MMCA) Changdongi residentuuris Soulis. Jürgens on esimene kunstnik, kes valiti MMCA ja Tallinna Kunstihoone koostöös loodud residentuuriprogrammi.

Kandidaatide lühinimekirja koostasid kunstnik ja endine MMCA resident Mari-Leen Kiipli ning Tallinna Kunstihoone kuraatorid Andrew Cummings ja Siim Preiman. Lõpliku valiku tegi MMCA.

"Olen rõõmus ja tänulik selle eest, et MMCA komitee mind valis. Loodan kasutada aega residentuuris, et viia lõpuni mõned pooleliolevad projektid, tutvuda kohaliku loodusega ja õppida jutustama lugusid nii, nagu seda tehakse Korea filmides," ütles Jürgens.

MMCA Changdongi residentuuri juhi Heejung Parki sõnul tõstis Jürgensi puhul esile tema kunstilise uurimistöö selgus ja sügavus.

"Valisime Tõnis Jürgensi tema unejälgimist, järelevalvekapitalismi ja liikuvate piltide installatsiooni käsitleva käimasoleva kunstilise uurimistöö selguse ja sügavuse tõttu," ütles Park.

Tema sõnul on Jürgensil residentuuriks selge plaan arendada edasi nii doktoritööd kui ka kunstipraktikat ning suhestuda Souli kaasaegse kunsti, filmi- ja helikogukondadega.

Jürgens viibib Soulis 30. septembrist 9. detsembrini

Tõnis Jürgens on kunstnik, kirjanik ja kinoprojektsionist. Ta töötab peamiselt filmi, essee ja ruumiinstallatsiooni vormis ning uurib oma loomingus andmestamise piire. Viimastel aastatel on tema praktika keskendunud une ja igapäevaelu mõõdetavuse ning mõõtmatuse suhtele.

2022. aastal pälvis Jürgens Eduard Wiiralti stipendiumi ning 2024. aastal kunstifestivalil Objectif Vidéo Nice auhinna Cosmopolis Prix. Tänavu viibis ta residentkunstnikuna WIELS-i kaasaegse kunsti keskuses Brüsselis. Jürgens on Eesti Kunstiakadeemia doktorant ja külalisõppejõud.

MMCA ja Tallinna Kunstihoone koostööprogrammi raames tuleb 2027. aasta suvel Tallinna Kunstihoone residentuuri ka üks Lõuna-Korea kunstnik. Programmis osaleva kunstniku nimi ja täpsem info avaldatakse hiljem.

Toimetaja: Karmen Rebane

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