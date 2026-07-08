Tõnis Jürgens Wielsi residentuurist: Brüsselis on palju avastamist

Eesti Kaasaegse Kunsti arenduskeskus ja kunstikeskus Wiels pakuvad 2027. aasta esimesel poolaastal ühele Eesti kunstnikule võimalust kuuekuuliseks residentuuriks Brüsselis. Tänavu residentuuris osalenud kunstnik Tõnis Jürgens kinnitas, et Brüssel on kaootiline ja inimesed on üldiselt väga sõbralikud.

Kunstnikule kaetakse nii residentuuritasu kui ka üürikulud, samuti makstakse igakuist stipendiumi summas 1300 eurot kuus. Kandideerima on oodatud kõik Eesti päritolu kunstnikud, samuti kunstnikud, kes elavad Eestis.

Värskelt lõpetas Wielsi 2026. aasta residentuuri kunstnik Tõnis Jürgens, kelle sõnul pakub Wielsi residentuur eelkõige helde võimaluse keskenduda pikema perioodi vältel oma praktikale ning katsetada ideedega, mille jaoks võib-olla tavaelu tööde-tegemiste kõrvalt on raske aega leida. "Seejuures pole nõutud, et see kõik residentuuri vältel tingimata mingi lõpetatuseni jõuaks," kirjeldas ta.

Residentidele on kasutada kõrgete lagedega isiklikud ruumid. "Stuudiotel on suurepärased vaated rongi- ja luigeliiklusele," ütles Jürgens ja lisas, et Wiels pakub koostööpartnerina ka töökoda, kus teha puu- ja metallitööd, keevitada või tegeleda alumiiniumivaluga. "Kokkuvõtteks ühendab Wiels haruldasel moel võimaluse süveneda oma praktikasse ning õppida tundma kaasresidentide tööd ja loomingut."

"Brüssel on kaootiline, inimesed on üldiselt väga sõbralikud, rongiga saab igale poole ja kultuurielu lokkab täiega," selgitas Jürgens. "On palju avamisi ning eksperimentaalmuusika ja -kino üritusi. Iga päev saab käia kirbuturul ja väisata suurepäraseid raamatupoode. Kindlasti soovitaks õigel ajal külastada erinevaid karnevalipealinnasid."

Kuue kuu jooksul saavad residentuuri osalised kasutada isiklikku ateljeed, iganädalaselt on võimalik saada individuaalset tagasisidet ja kaasamõtlemist ning külastada saab näituseid ja kunstisündmuseid Belgias ja naaberriikides. Tähtaeg taotluste esitamiseks on 16. august 2026, taotlused vaatab läbi žürii, kuhu kuuluvad EKKAKi ja Wielsi kunstikeskuse esindajad, lõpliku otsuse teeb Wielsi kunstikeskus.

Residentuuriprogrammis on eelnevalt osalenud Paul Kuimet, Jaanus Samma, Anna Škodenko, Tõnis Saadoja, Tanja Muravskaja, Anu Vahtra, Eva Mustonen, Ingel Vaikla, Krista Mölder, Sandra Kosorotova, Hedi Jaansoo, Laivi Suurväli, Ruudu Ulas, Marita Liivak ja Tõnis Jürgens.