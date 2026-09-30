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Esimese Jüri Alperteni nimelise stipendiumi pälvib metsosopran Hedi Pärtna

Muusika
Hedi Pärtna
Hedi Pärtna Autor/allikas: Gethe Maria Eljas
Muusika

EMTA fondi Jüri Alperteni nimelise allfondi komisjon määras esimese Jüri Alperteini nimelise stipendiumi klassikalise laulu eriala magistriõppe üliõpilasele Hedi Pärtnale.

Hedi Pärtna alustas muusikaõpinguid Kiviõli Kunstide Koolis, õppides esialgu klaverit. Huvi klassikalise laulu ja muusikateatri vastu süvenes ning pärast Kiviõli Gümnaasiumi lõpetamist jätkab ta õpinguid Muusika- ja Teatriakadeemias Juhan Tralla käe all.

Pärtna on üles astunud akadeemia esindusfestivalil MÜRIAADfest, kontserdil "Lõunahetk muusikaga" ning mitmetel laulu eriala ning saateklassi kontsertidel. Samuti on ta teinud rolle EMTA ooperistuudio projektides, nagu Britteni "Väike korstnapühkija", Rannapi "Metsalaulupidu" ja Scarlatti "Armutruudus".

Jüri Alperteni allfondi asutas tema lesk käesoleval aastal, et väärtustada ooperi- ja sümfoonilise muusika legendaarse dirigendi Jüri Alperteni muusikalist ja pedagoogilist pärandit ning toetada EMTA klassikalise laulu eriala noori andeid. Allfondi eesmärgiks on kanda edasi Jüri Alperteni kiindumust annet ja pingutust nõudvasse ooperi- ja vokaalkammermuusikasse ning nende žanrite esitajatesse.

Jüri Alperten oli Eesti dirigent, pianist ning aastakümneid EMTA dirigeerimise eriala õppejõud. Rahvusooperis dirigeeris ta alates 1985. aastast, 2002–2004 oli ta Rahvusooper Estonia orkestri peadirigent. Aastatel 1994–2000 oli Alperten EMTA sümfooniaorkestri peadirigent, 1998–2019 Pärnu Linnaorkestri peadirigent. Oma elu jooksul dirigeeris ta üle 50 muusikalise lavateose ning tõi mitmed neist muusikajuhina Rahvusooper Estonias ka lavale.

Toimetaja: Kaspar Viilup

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