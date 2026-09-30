Jaan Kruusvalli viimane näidend jõuab Johan Elmi käe all esimest korda lavale

2006. aastal kirjutatud "Kõrberebase elu" jäi Jaan Kruusvalli viimaseks näidendiks ning jõuab nüüd, 20 aastat hiljem, esimest korda lavale.

"Kõrberebase elu" räägib inimesest, kes on pühendanud oma elu kohusele ja üllaste eesmärkide teenimisele ning peab ühel hetkel vaatama otsa sellele, mis on teel kaotsi läinud.

Loo keskmes on Kindral, kes on pühendanud oma elu kohusele ja kõrgetele ideaalidele, kuid valitud teed järgides pole märganud, kuidas on kaugenenud neist, kes on talle kõige lähedasemad. Nüüd avaneb talle võimalus vaadata oma elule kõrvalt ja näha seda hoopis teises valguses.

Lavastaja Johan Elmi sõnul puudutab Kruusvalli näidend küsimusi, milleni jõuab ühel või teisel hetkel iga inimene.

"Me kõik küsime mingil hetkel endalt, mida on mu elu väärt olnud, kas ma olen "õigesti" elanud. Aga enamus meist ei seisa selle küsimusega sel moel silmitsi kui peategelane Kindral. Mitte kõigil ei ole võimalust iseennast, oma lähedasi ja oma elu tähendust kõrvalt vaadata. Kindralil on. Ja seda eksistentsiaalset rännakut ma tahangi edasi anda. Selle kõiki värve," avas Elm.

Loo peategelast Kindralit kehastab Elmo Nüganen. "See, et Elmo Nüganen lavastuse peaosas on, on mulle kingitus," lausus Elm. "Lisaks sellele, et tegemist on ühe Eesti tipplavastajaga, on ta olnud ka minu õpetaja, seega olen talle igas mõttes alt üles vaadanud."

Kuid see pole ainus põhjus, miks Elm rolli just Nüganenile pakkus. "Näidendiga tutvudes kuulasin juhuslikult ühte intervjuud Elmoga ning see, kuidas ta rääkis armastusest, andis mulle mõista, et ta on kogenud neidsamu eksistentsiaalseid väljakutseid nagu Kindral. Järsku oli ilmne, kui sarnased on olnud nende eluteed," rääkis ta.

Kruusvalli näidend lõpeb pessimistlikult, kuid lavastaja on otsinud loos teadlikult ka valgust ja lootust.

"Püüan igas materjalis leida üles valguse ja lootuse, sest mida muud peaksin ma meie maailma lisama. Sellest soovist sündis lavastuslik kontseptsioon, mis annab lootusele, et inimene on võimeline armastuse nimel muutuma, rohkem ruumi. Armastuse hädavajalikkus sai selleks niidistikuks, mis Kindrali lugu koos hoiab," ütles Elm.

"Kõrberebase elu" kunstnik on Eugen Tamberg, valguskunstnik Anton Andrejuk, helilooja Kirill Havanski.

Mängivad Elmo Nüganen, Jelena Tarassenko, Erika Babjak, Dmitri Kosjakov, Karin Lamson, Artjom Vesselovski, Mikhail Manevich.

Etendused toimuvad vene keeles sünkroontõlkega eesti keelde.