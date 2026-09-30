X!

Jaan Kruusvalli viimane näidend jõuab Johan Elmi käe all esimest korda lavale

Teater
Südalinna Teatris jõuab esmakordselt lavale Jaan Kruusvalli „Kõrberebase elu“
Vaata galeriid
18 pilti
Teater

Reedel esietendub Südalinna teatri väikeses saalis Jaan Kruusvalli seni lavastamata näidend "Kõrberebase elu". Johan Elmi lavastuses mängib peaosa Elmo Nüganen.

2006. aastal kirjutatud "Kõrberebase elu" jäi Jaan Kruusvalli viimaseks näidendiks ning jõuab nüüd, 20 aastat hiljem, esimest korda lavale.

"Kõrberebase elu" räägib inimesest, kes on pühendanud oma elu kohusele ja üllaste eesmärkide teenimisele ning peab ühel hetkel vaatama otsa sellele, mis on teel kaotsi läinud.

Loo keskmes on Kindral, kes on pühendanud oma elu kohusele ja kõrgetele ideaalidele, kuid valitud teed järgides pole märganud, kuidas on kaugenenud neist, kes on talle kõige lähedasemad. Nüüd avaneb talle võimalus vaadata oma elule kõrvalt ja näha seda hoopis teises valguses.

Lavastaja Johan Elmi sõnul puudutab Kruusvalli näidend küsimusi, milleni jõuab ühel või teisel hetkel iga inimene.

"Me kõik küsime mingil hetkel endalt, mida on mu elu väärt olnud, kas ma olen "õigesti" elanud. Aga enamus meist ei seisa selle küsimusega sel moel silmitsi kui peategelane Kindral. Mitte kõigil ei ole võimalust iseennast, oma lähedasi ja oma elu tähendust kõrvalt vaadata. Kindralil on. Ja seda eksistentsiaalset rännakut ma tahangi edasi anda. Selle kõiki värve," avas Elm.

Loo peategelast Kindralit kehastab Elmo Nüganen. "See, et Elmo Nüganen lavastuse peaosas on, on mulle kingitus," lausus Elm. "Lisaks sellele, et tegemist on ühe Eesti tipplavastajaga, on ta olnud ka minu õpetaja, seega olen talle igas mõttes alt üles vaadanud."

Kuid see pole ainus põhjus, miks Elm rolli just Nüganenile pakkus. "Näidendiga tutvudes kuulasin juhuslikult ühte intervjuud Elmoga ning see, kuidas ta rääkis armastusest, andis mulle mõista, et ta on kogenud neidsamu eksistentsiaalseid väljakutseid nagu Kindral. Järsku oli ilmne, kui sarnased on olnud nende eluteed," rääkis ta.

Kruusvalli näidend lõpeb pessimistlikult, kuid lavastaja on otsinud loos teadlikult ka valgust ja lootust.

"Püüan igas materjalis leida üles valguse ja lootuse, sest mida muud peaksin ma meie maailma lisama. Sellest soovist sündis lavastuslik kontseptsioon, mis annab lootusele, et inimene on võimeline armastuse nimel muutuma, rohkem ruumi. Armastuse hädavajalikkus sai selleks niidistikuks, mis Kindrali lugu koos hoiab," ütles Elm.

"Kõrberebase elu" kunstnik on Eugen Tamberg, valguskunstnik Anton Andrejuk, helilooja Kirill Havanski.

Mängivad Elmo Nüganen, Jelena Tarassenko, Erika Babjak, Dmitri Kosjakov, Karin Lamson, Artjom Vesselovski, Mikhail Manevich.

Etendused toimuvad vene keeles sünkroontõlkega eesti keelde.

Toimetaja: Karmen Rebane

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

KULTUURI KIIRKURSUS

UUE MUUSIKA REEDE

ERSO HOOAJA AVAKONTSERT

Lavakast lavale

Värsked artiklid

15:56

11. korda toimuv Tartu folk ulatub Fääridest Muhuni

15:13

PÖFF-i põhivõistluse žüriid juhib kahekordne Oscari laureaat Christopher Hampton

15:04

Esimese Jüri Alperteni nimelise stipendiumi pälvib metsosopran Hedi Pärtna

12:26

Eesti parimaks muuseumimeeneks valiti vestluskaardid "Jutud tagataskust"

11:21

Kai kino toob ekraanile Peeter Simmi ja Arvo Kruusemendi olulisemad filmid

11:09

Jõulujazz avalikustas tänavuse kava

10:44

Jaan Kruusvalli viimane näidend jõuab Johan Elmi käe all esimest korda lavale

10:20

Joonas Koff ja Jarmo Reha valiti PÖFF-i talendiprogrammi

09:46

Kinoteater toob valimiste eel lavale kaasava demokraatiamängu

09:34

Pildid: Rakvere teatris algasid Johannes Richard Seppingu "Europeana" proovid

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

29.09

Tauno Vahter: esimesena murrab AI maha tõlkimise ja illustreerimise

29.09

"Psühho" hooaja avasaates uuritakse, miks õpetaja ennast koolis halvasti tunneb

10:44

Jaan Kruusvalli viimane näidend jõuab Johan Elmi käe all esimest korda lavale

28.09

MTV videoauhindadel võidutses Madonna

29.09

Margit Mutso: palju maksab?

09:46

Kinoteater toob valimiste eel lavale kaasava demokraatiamängu

28.09

Kontserttuuri päevik | ERSO jättis Lõuna-Korea publikule oma muusikatunnetusega sügava mulje

28.09

Kaido Ole: põletasin ära teosed, millega ma ei olnud rahul

29.09

Galerii: 21. Disainiöö festivali avas moevaatemäng "DOM"

09:34

Pildid: Rakvere teatris algasid Johannes Richard Seppingu "Europeana" proovid

MUUSEUMID

AASTAÜLEVAATED

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo