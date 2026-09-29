Filmimuuseum tähistab 20. sünnipäeva näitusega "Pilk. Näitamise võim"

Filmimuuseumis avaneb 1. oktoobril filmimanipulatsioone tutvustav näitus "Pilk. Näitamise võim". Näitusega tähistab Filmimuuseum ühtlasi oma 20. sünnipäeva ning avab uue ajutiste näituste saali.

Muuseumi sõnul pakub näitus võimalust saada teadlikumaks vaatajaks, kellega ei ole enam nii lihtne manipuleerida.

Inimene arvab, et ta otsustab ise oma pilgu suunamise üle. Tegelikult kujundavad meie vaatamist nii filmitegijate valikud kui ka see, mida filmist juba enne vaatamist teame. Reklaamid, teiste arvamused ja varasemad teadmised loovad ootusi juba enne filmi algust.

Filmivaatamise ajal juhivad meie tähelepanu kaamera-, heli-, valgus-, montaažitöö ning kõik kaadrisse seatud detailid. Need mõjutavad, mida märkame, keda usume ja kellele kaasa elame.

Näitus "Pilk. Näitamise võim" aitab neid võtteid märgata ja mõista. Näituse jaoks loodud teosed, videoesseed ja mängud avavad, kuidas pilguga luuakse tähendusi, ootusi, iha ja võimu: filmitegijad oskavad vaatajat kavalalt suunata.

Näituse kuraator on Sten Kauber, kes viib läbi ka kuraatorituuri. Näitust aitasid koostada Elen Lotman, Heinrich Sepp, Julia Kuznetski, Kerli Kirch Schneider, Marion Koppel, Mehmet Burak Yilmaz, Tanel Toom, Teet Teinemaa, Terje Toomistu ja Silver Õun. Graafilise disaini tegi Kristina Tort.