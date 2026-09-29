Galerii: Tallinnas toimus kultuurifoorum Paabel

26.-27. septembril Paavli Kultuurivabrikus toimunud Kultuurifoorum Paabel tõi kahe päeva jooksul kokku üle 1000 külastaja.

Festivali üks keskseid osi oli Minorities/Creativities, mis tõi kokku eri rahvus- ja vähemuskogukondade esindajad, loojad ning algatajad, et arendada ideid, luua uusi kontakte ja saada tuge oma projektide järgmisteks sammudeks. Osalejate seas oli kultuuri- ja kogukonnaalgatusi, haridusprojekte ning ettevõtlusideid.

Projektidega olid esindatud muu hulgas LGBTQ+ ja queer-noored, Türgi, Vietnami ja laiem Aasia kogukond, India kogukond Eestis, Mehhiko ja Ladina-Ameerika kogukond, Malaisia-Eesti ning Hiina ja Ida-Aasia loomekogukond. Samuti osalesid algatused, mille tegevus on suunatud migrantidele, pagulastele ja täiendava kaitse saanud peredele.

Programmi tulemusena tunnustati kaheksat tiimi ja ideed, kellele partnerid pakkusid võimalusi oma tegevuse edasiarendamiseks.

Paabeli muusikaprogramm jätkus laupäeva õhtul koostöös IDA Raadioga klubis MOD. Festivali kulminatsiooniks kujunes pühapäevaõhtune tasuta kontsert, kus astusid üles Omar Souleyman, GOK2, Saudade ja Tõnu Tubli Trio.