Tallinna indie-bänd Lemon Trees andis välja oma neljanda albumi

Tallinna indie-bänd Lemon Trees andis välja oma neljanda täispika albumi, mis kannab eesti keeles nime "Lucy unenäod" ("Сны Люси").

Albumi lood sündisid bändi ühise töö käigus, muusikasse pandi oma otsingud ja loomise pingutus. Lemon Treesi sõnul kõlab plaadil nii meloodilist indie-poppi, klassikalist post-punki, õhulist dream-pop'i, sitket shoegaze'i, intensiivset post-rock'i, meditatiivset ambient'i ja müstilist filmimuusikat.

Lemon Treesi põhikoosseisu kuuluvad Dan Rotar (vokaal, kitarrid, klahvpillid, Bass VI, freechimes), Ilja "Mike" Glebov (bass, klahvpillid) ja Kirill Harjo (trummid, perkussioon).

Suurem osa plaadist salvestati, miksiti ja masterdati stuudios 100 Gramm Records helirežissööri ja heliprodutsendi Aleksandr "Sančous" Jenotovi juhendamisel.