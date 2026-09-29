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Pildid: Konteiner galeriis avati kahe noore aksessuaaridisaineri ühisnäitus

Kunst
Konteiner galeriis avati Jürgen Sinnepi ja Meeli Kombi ühisnäitus “Meeltepööning”.
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Kunst

Telliskivi loomelinnakus asuvas Konteiner galeriis on avatud kahe noore aksessuaaridisaineri Jürgen Sinnepi ja Meeli Kombi installatiivne ühisnäitus "Meeltepööning".

Näitus on kui kahekõne noorte disainerite vahel, kes meelte kaoses korda luues kaasavad mängulisse loomingusse kaitsva etnograafilise sentimentaalsuse ja performatiivse intiimsuse.

"Mind huvitab, kuidas tõlkida isiklikke kogemusi toodetesse, muutes tarbeeseme ühtaegu funktsionaalseks objektiks ja vormiliseks sissekandeks päevikus. Jalatsite loomine on minu jaoks vahend tegelemaks sisemise rahutuse ja elevusega – tundega, mis ei ole kunagi päriselt oma kohaga rahul ning mis soovib joosta tundmatusse võpsikusse," avas oma loomingut Jürgen Sinnep.

Väeesemete loomise ajendiks olid sisekaemuslikud küsimused: kui mõjutatud me oleme meid ümbritsevast kasvukeskkonnast ja eeskujudest ning mil määral me seetõttu tegeleme enese rüüstamisega?

Näitus "Meeltepööning" jääb Konteiner galeriis avatuks 22. novembrini. Konteiner galerii asub Telliskiviloomelinnakus, F-hoone vahetus läheduses. Näitus on avatud iga ilmaga ja ööpäevaringselt.

Toimetaja: Karmen Rebane

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