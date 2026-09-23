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Ljubljanas avatakse nukuteatrimuuseumi rändnäitus "Teatrinukk röntgenis"

Muuseumid
Nukuteatrimuuseumi rändnäitus
Nukuteatrimuuseumi rändnäitus "Teatrinukk röntgenis" Autor/allikas: Nukuteatrimuuseum
Muuseumid

Nukuteatrimuuseumi rändnäitus "Teatrinukk röntgenis" alustab 26. septembril oma rahvusvahelist teekonda Sloveeniast. Ljubljana nukuteatris avatav näitus piilub teatrinuku sisemusse, näidates röntgenülesvõtete abil, kuidas teatrinuku ehitus ja peidetud mehhanismid laval liikumise võimalikuks teevad.

Rändnäitusel on välja pandud teatrinukud, mis sarnanevad mõningal määral inimesega. Nukkudega kõrvuti eksponeeritavad röntgenülesvõtted lubavad vaadata nuku väliskesta alla ning avastada, millised on teatrinuku luud, lihased, silmad või hambad. 

"Näitusele on valitud mitmed nukud, mis on pärit Eesti kirjandusklassika põhjal loodud lavastustest, nende seas näiteks Mõhk "Nukitsamehest" ja Kolmapäev lavastusest "Jussikese seitse sõpra". Samuti on näitusel valik Eesti Noorsooteatri peakunstniku Rosita Raua kujundatud nukke," rääkis nukuteatrimuuseumi juhataja ja näituse üks kuraatoritest Iti Niinemets. 

Näitus avatakse kaasaegse nukuteatri festivali Lutke raames 26. septembril. Samal festivalil annab Eesti Noorsooteater viis etendust lavastusega "Transport Eesliinil". 

Ljubljanast reisib näitus edasi Maribori nukuteatrisse. Eesti publiku ette jõuab rändnäitus 2027. aastal.

Toimetaja: Karmen Rebane

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