Sõltumatu Tantsu festival toob Tallinna rahvusvahelise kaasaegse tantsu tipud

Sõltumatu Tantsu festival (STF) toimub tänavu mitmes Tallinna kultuuri- ja etenduspaigas ning toob publikuni rahvusvaheliste ja Eesti koreograafide lavastusi. Festivali programm hõlmab suuremahulisi lavatöid, duette, lühilavastusi, töötubasid ja arutelusid.

Festivali rahvusvahelisse põhiprogrammi kuuluvad teiste seas Jefta van Dintheri (Rootsi/Saksamaa) lavastus "Unearth" ja Elina Pirineni (Soome) "Ghosts of Rosegarden". Van Dintheri lavastus toimub Kai kunstikeskuses ning ühendab liikumise, heli, laulmise ja puudutuse. Pirineni lavastus lähtub Igor Stravinski "Kevadpühitsusest" ning käsitleb selle motiive uues lavalises kontekstis.

Programmis on ka Armin Hokmi (Saksamaa) "Shiraz", kunstnikeduо Land Before Time (Rootsi) "Waterkind" ning Sofia Mavragani (Kreeka) "Glorious Epic". "Shiraz" lähtub Iraanis toimunud samanimelise kunstifestivali ajaloost ja mõjust etenduskunstidele. "Waterkind" kasutab freestyle'i ja popping'u elemente, "Glorious Epic" keskendub kahe tantsija omavahelisele suhtele ning nendevahelisele pingele.

Festivali kavas on Islandi kunstnikeduо Forget-Me-Not lavastus "Femme Physique", mis valmib koostöös Eesti naiskammerkooriga Sireen. Etendus toimub Meriton Spa veekeskuses. Lisaks kuulub programmi lühilavastuste sari "Koreograafia+", kus Eesti tantsukunstnikud Anumai Raska, Britt Kõrsmaa ja Elle Viies teevad koostööd teiste valdkondade kunstnikega.

Klubikultuurist lähtuvaid lavastusi esindavad Ayano Yokoyama ja muusikaprodutsent 34423 Jaapanist ning Rūta Ronja Pakalne ja Laura Gorodko Eestist ja Lätist. Yokoyama ja 34423 lavastus " / " ühendab koreograafia ja elektroonilise muusika. Pakalne ja Gorodko projekt "Freedom to Lose Control Together with The Many" toimub reivisessioonina, millesse kaasatakse ka publik.

Lisaks etendustele kuuluvad programmi professionaalidele ja tantsuhuvilistele mõeldud töötoad. Festivali arutelusarjas "Koreokohvik" käsitletakse muu hulgas kestlikku karjääri koreograafias, ruumi rolli tantsukunstniku töös ning poliitilise keha teemat laval.