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Värske Ibseni teatriauhinna laureaat annab Tallinnas kaks etendust

Teater
"Haribo Kimchi" Autor/allikas: Kanuti Gildi Saal
Teater

Kanuti Gildi Saalis etendub 2. ja 3. oktoobril Jaha Koo monolavastus "Haribo Kimchi". Septembri lõpus tunnustatakse teda ka rahvusvahelise Ibseni auhinnaga.

Pärast oma dokumentaallavastuse "The History of Korean Western Theatre" edu 2022. aastal Baltoscandali festivalil naaseb Lõuna-Koreast pärit etenduskunstnik taas Eestisse. Talle tunnustuse toonud lavastuslik käekiri ühendab muusika, video ja robotlikud etendajad, luues mõtisklusi kultuurilise assimilatsiooni üle koos kõigi selle konfliktide ja paradoksidega. 

"Haribo Kimchi" uurib kultuurilist kohanemist, identiteeti ja toidukultuuri läbi pojangmacha ehk Korea tüüpilise hilisõhtuse tänavatoidubaari kujundi. 

Seal kohtutakse kolme tegelasega – teo, kummikaru ja angerjaga –, kes viivad publiku kulinaarsele teekonnale, uurides toitu kui varjupaika neile, kes on oma juurtest võõrdunud. Intiimsete ja absurdsete anekdootide seerias jutustavad nad kimchi-kultuuri arengust, puhta rassismi kibedast valust, meeleheitlike katsete häbist sulanduda võõra rahvahulgaga ja koduse umami kirjeldamatust maitsest. 

Oma loominguga on Jaha Koo just viimastel aastatel saavutanud suure tähelepanu ja tunnustuse kogu maailmas. 26. septembril saab Koost esimene Aasia päritolu etenduskunstnik, kellele "tema uuendusliku ja sügavalt inimliku teatri" eest omistatakse mainekas rahvusvaheline Ibseni auhind, mida sageli nimetatakse ka tearimaailma Nobeliks.

Nädal pärast auhinnatseremooniat Norra rahvusteatris astub ta publiku ette Kanuti Gildi Saalis. Lavastust mängitakse inglise ja korea keeles, inglise- ja eestikeelsete subtiitritega.

Toimetaja: Kaspar Viilup

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