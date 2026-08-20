Kanuti Gildi Saali 26. hooajal näeb Siim Tõniste, Maria Metsalu, Elina Masingu jt lavastusi

Kanuti Gildi Saali 26. hooajal jõuavad publiku ette muu hulgas nii Siim Tõniste uus lavastus "Tivoli", Elina Masingu ja TÜ VKA koostööprojekt kui ka Kim Noble'i lavastuslik debüütromaani väljaandmine.

23. septembril esietendub Siim Tõniste uus lavastus "Tivoli", kus publik leiab end nostalgilisest, ent muutuvast maailmast. Filmitegija Piibe Kolka toob publiku ette isikliku loeng-lavastuse "It's Not a Place, It's a Shape. Andy Männik's Archive", mis viib vaatajad New Yorgis elanud puusepa ning avant-garde kunstiruumi The Kitcheni asutaja Andy Männiku arhiivi.

Elina Masingu ja TÜ VKA etenduskunstide lõpukursuse näitlejate, koreograafide ning lavastajate koostöös valmib lavastus, mis sai alguse küsimustest "Mis saab siis, kui meie kirg ei leia rakendust ega vastuvõttu?" ning "Mis saab siis, kui kõik ei lähegi nii nagu tahaks?"

Getriin Kotsari novembris esietenduv debüütlavastus "Atlas" sai alguse kaardita ringi liikumisest, oskamatusest ära eksida ning piiripealsest tundest "oma" ja "võõra" vahel. Detsembris jõuab Tallinna aprillis Oslo Rahvusmuuseumis esietendunud Maria Metsalu lavastus "Püsielanik".

Sügispoolaasta väliskülalisena on Kanuti Gildi Saalis Jaha Koo lavastusega "Haribo Kimchi", kus publik leiab end pojangmacha'st ehk tüüpilisest hilisõhtusest suupistebaarist, mida Lõuna-Korea tänavatel näha võib.

Barbara Lehtna 1990. aastate metsikus idas aset leidev lavastus "Background Fucker" liigub mälu ja müüdi vahel, ise seisma õppiva riigi ning selles ellu jääma õppiva keha vahel.

Enne Eestisse jõudmist esietendub kaasproduktsioone ka välismaal. Grazis, Steirischer herbst festivalil esietendub Krõõt Juuraku lavastus "The Bare Minimum", mis esindab absoluutset miinimumi, mida saab stand-up komöödialt või elult ebakindlas maailmas oodata.

CAMPO-s, Gentis jüuab publiku ette Kim Noble'i "In Pursuit of a Wonderful Nothing – not an ordinary book launch". Oma esimese ning enda sõnul tõenäoliselt ka viimase raamatu ilmumise tähistamiseks peab Kim Noble loengu kirjutamisest, raamatutest ja sõnadest, mis võivad olla abiks raamatu, e-kirja või kallimale saadetava sõnumi kirjutamisel.

Detsembris toimuva Saal3 kuraatoriks on Keithy Kuuspu, kellega liituvad lühilavastuste formaadi raames Anumai Raska, Raido Mägi ning Mari Ann Valkna. Kevadel on kavas lühilavastuste festival Made in Estonia Maraton ning iga-aastane festival Ümberlülitus Tartus.

August saab aga hoo sisse Tallinn Fringe Festivaliga, seejärel Robin Täpi sõiduautos toimuva lavastuse "Drive-In" etendustega Tallinnas ja Tartus, Liisa Saaremäeli ning Keithy Kuupsu lavastusega "Millest on tehtud väikesed tüdrukud", Sofia Martila lavastusega "SЮDA" ning Maike Londi "Three Ballads, a Story and My Mother's Estate'i" tuuriga Homo Novus festivalil Riias.