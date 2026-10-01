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Lavastuses "Elu teatris" kohtuvad esmakordselt laval Pääru Oja ja Jarmo Reha

Teater
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23 pilti
Teater

R.A.A.A.M. toob oktoobris lavale lavastuse "Elu teatris", kus astuvad esimest korda koos publiku ette näitlejad Pääru Oja ja Jarmo Reha. "Elu teatris" esietendub 3. oktoobril Salme Kultuurikeskuses Vabal Laval ning 4. oktoobril Vaba Lava Narvas.

"Elu teatris" viib publiku lavatagusesse maailma, kuhu teatrivaataja tavaliselt ei näe. Laval kohtuvad kaks näitlejat, keda ühendab teater, kuid kelle kogemused ja lähtekoht on erinevad. Ühega tuleb kaasa aastatepikkune lavakogemus, teisega uudishimu ja soov õppida ning maailma avastada.

"Meid huvitas, mis juhtub siis, kui kaks väga erineva kogemusega näitlejat satuvad ühte ruumi ja peavad hakkama teineteist kuulama. Teater on siin küll lähtekoht, kuid tegelikult räägime palju rohkem sellest, kuidas inimesed üksteisega kohtuvad ja üksteist mõista ja aru saada püüavad," ütles lavastaja Tiit Alte.

Lavastuse keskmes on kahe inimese kohtumine, kuid teater annab loole laiema mõõtme. "Elu teatris" vaatleb seda, kuidas erinevad põlvkonnad, kogemused ja arusaamad üksteisega kokku puutuvad. Põimuvad ja põrkuvad koomiline ja traagiline, traditsiooniline ja uuenduslik, kogemus ja avastamise janu.

"Elu teatris" on R.A.A.A.M.i lavastus ning ühtlasi hooaja esimene esietendus Narvas. Lavastuse kunstnik on Riina Vanhanen, lavastaja Tiit Alte ning laval Pääru Oja ja Jarmo Reha.

Toimetaja: Kaspar Viilup

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