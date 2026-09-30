August Sanga nimelise luuletõlke preemia pälvis Indrek Koff

Koffile määrati preemia Vénus Khoury-Ghata luuletuse "Emad ja Vahemeri" tõlkimise eest prantsuse keelest. "Emad ja Vahemeri" ilmus ajakirja looming 2026. aasta seitsmendas numbris.

Koffi kõrval olid nomineeritud ka Amar Annus, Maarja Kangro, Øyvind Rangøy, Pau-Eerik Rummo, Triinu Tamm, Jaan Undusk ja Katrin Väli.

August Sanga luuletõlke auhinna žüriisse kuulusid tänavu Margus Konnula (esimees), Anna-Magdaleena Kangro ja Lauri Eesmaa.

Varem on Sanga luuletõlke preemia pälvinud Järvi Kokla, Hendrik Lindepuu, Carolina Pihelgas, Märt Väljataga, Paul-Eerik Rummo, Maarja Kangro, Mirjam Parve ja Anna Verschik.

Tõlkijate päeval anti üle ka Lembe ja Edvin Hiedeli nimeline toimetajaauhind, mille tänavune laureaat on Leena Tomasberg.

Leena Tomasberg (1965) on vahendanud prantsuse keelest eesti keelde nii ilukirjandust kui ka filosoofilisi tekste. Tema kõige värskemad tõlke- ja toimetajatööd on Jean-Jacques Rousseau "Pihtimused" (tlk Kristiina Ross, 2026), Carolina Pihelga luulekogu "Ikka veel" (2025) ning Indrek Koffi ja Olena Londoni graafiline romaan "Ära oota midagi" (2025).

Tomasberg alustas keeletoimetamist vabakutselisena, töötas aastatel 2016–2021 kirjastuses Varrak koosseisulise toimetajana ja kannab alates 2021. aasta kevadest hoolt ajakirja Looming heakeele eest.

Edvin ja Lembe Hiedeli nimelise toimetajaauhinna eesmärk on juhtida tähelepanu toimetaja rollile ilukirjandusliku või filosoofilise teksti keelelisel ja sisulisel õnnestumisel ning tõsta esile teenekaid toimetajaid. Auhind antakse pikaajalise silmapaistva toimetamistöö eest.

Auhinna on varem pälvinud Maiga Varik, Triin Kaalep, Anu Saluäär-Kall, Linda Targo, Asta Põldmäe, Kajar Pruul, Mart Orav, Krista Mõisnik, Terje Kuusik, Siiri Ombler ja Katrin Kern.