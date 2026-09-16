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Selgusid August Sanga luuletõlke auhinna nominendid

Kirjandus
Jaan Undusk
Jaan Undusk Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Kirjandus

Tänavu antakse üheksandat korda välja August Sanga nimelist luuletõlke auhinda aasta jooksul ilmunud parima eestikeelse tõlkeluuletuse eest. Preemiale on nomineeritud seitse tõlkijat.

2026. aasta August Sanga nimelise luuletõlke auhinna nominendid on:

  • Amar Annus – "Suur kiidulaul päikesejumal Šamašile", tõlke akadi keelest (Akadeemia 2026, nr 7)
  • Maarja Kangro – Ernst Jandl, "viin: heldenplatz", tõlge saksa keelest (Ernst Jandl, "Õnnesoov")
  • Indrek Koff – Vénus Khoury-Ghata, "Emad ja Vahemeri", tõlge prantsuse keelest (Looming 2026, nr 7)
  • Øyvind Rangøy – Kjell Ivar Sandvik, "Hüpe pärast meistrit", tõlge norra keelest (Looming 2026, nr 2)  
  • Paul-Eerik Rummo, Triinu Tamm – Guillaume Apollinaire, "Väike auto", tõlge prantsuse keelest (Guillaume Apollinaire, "Süda Kroon Peegel")
  • Jaan Undusk – Nikolai von Rehbinder, "Kauguseigatsus", tõlge saksa keelest ("Baltisaksa luule antoloogia")
  • Katrin Väli – Ljudmõla Taran, "*** Ma olen see – Karpaatia salamander", tõlge ukraina keelest (Ljudmõla Taran, "Paradiisiõunad")

Auhind antakse üle 30. septembril kell 18 Eesti Kirjanike Liidu musta laega saalis.

August Sanga luuletõlke auhinna žüriisse kuulusid tänavu Margus Konnula (esimees), Anna-Magdaleena Kangro ja Lauri Eesmaa.

Toimetaja: Kaspar Viilup

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