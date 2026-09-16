Selgusid August Sanga luuletõlke auhinna nominendid

August Sanga luuletõlke auhinna žüriisse kuulusid tänavu Margus Konnula (esimees), Anna-Magdaleena Kangro ja Lauri Eesmaa.

2026. aasta August Sanga nimelise luuletõlke auhinna nominendid on:

Tänavu antakse üheksandat korda välja August Sanga nimelist luuletõlke auhinda aasta jooksul ilmunud parima eestikeelse tõlkeluuletuse eest. Preemiale on nomineeritud seitse tõlkijat.

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