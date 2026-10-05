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Tallinna vanalinnas filmitakse India ajaloolist mängufilmi

Film
Tallinna vanalinnas filmitakse India ajaloolist mängufilmi
Tallinna vanalinnas filmitakse India ajaloolist mängufilmi Autor/allikas: Pressimaterjalid
Film

5. oktoobril filmib India filmimeeskond koos Eesti tootmispartneri Nafta Filmsiga Tallinnas Sõpruse kino ees ajaloolise mängufilmi "The India House" massistseeni – 1900. aastate Inglismaal toimunud meeleavaldust, kus meessoost üliõpilased protesteerivad naiste õiguste vastu.

Stseenis osaleb 150 inimest, kes kehastavad 1900. aastate alguse linnaelanikke. Produtsent Esko Rips Nafta Filmsist lausus, et filmivõtetest mööda jalutavad inimesed saavad näha 20. sajandi alguse kostüümides rahvahulka, hobuvankreid ja vanu autosid. Võttes kasutatakse kontrollitud eriefekte, sealhulgas lavastatud tuld ja suitsu. 

"Eriefekte teeb kogenud meeskond ning kohapeal on tuletõrjeauto ja meedik, seega linnaelanikel ei ole põhjust muretsemiseks. Hobuste ja vankritega töötavad professionaalsed hobuhoidjad. Ka liiklust võttekoha ümbruses korraldab kogenud meeskond. Anname endast parima, et vanalinna elanike ja ettevõtjate elu võimalikult vähe häirida," kinnitas Rips. 

Tallinna vanalinn on üks Euroopa paremini säilinud keskaegseid linnasüdameid ja sobib seetõttu tegijate sõnul 1900. aastate Londoni kujutamiseks. Filmivõtted vanalinnas kestavad terve nädala. Esmaspäeval filmitakse kõige suurema osalejate arvuga massistseen ja võtted Sõpruse kino juures kestavad terve päeva. 

Mängufilm "The India House" räägib India noortest, kes õppisid 20. sajandi alguses Londonis ja astusid vastu koloniaalvõimule. Oluline teemadering filmis on India päritolu naise võitlus õiguse eest saada Briti ülikoolis kraad. Sõpruse kino ees filmitavas stseenis protesteerib rahvahulk naistele akadeemilise hariduse andmise vastu. Taust on ajalooliselt tõepärane, sest 20. sajandil toimusid Briti ülikoolides sarnased protestid. 

Filmi toodab Hyderabadi stuudio Abhishek Agarwal Arts, mille filme on tunnustatud India riiklike filmiauhindadega, näiteks parima telugukeelse filmi auhinnaga filmile "Karthikeya 2". Operaator K. K. Senthil Kumari käe all valmisid rahvusvahelised hitid nagu "Baahubali" ja "RRR". Peaosas on India staarnäitleja Nikhil Siddharth. Kohalikku tootmist korraldab Nafta Films. 

Toimetaja: Kaspar Viilup

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