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Pildid: Moekunstikino avas Sofia Coppola dokfilm Marc Jacobsist

Film
Moekunstikino avas Sofia Coppola dokfilm Marc Jacobsist
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24 pilti
Film

Moefilmide festivali MoeKunstiKino avas värske dokumentaalfilmi "Marc Sofia pilgu läbi" ("Marc by Sofia") linastus. Dokfilm on valminud režissöör Sofia Coppola käe all.

Tallinnas ja Tartus toimuval festivalil jõuab publikuni nädala jooksul 9 moeteemalist dokumentaali, mille peategelasteks on tuntud moeloojad, stiili-ikoonid, fotograafid, kunstnikud ja valdkonna teised tuntud tegijad. Festivali korraldaja Helen Saluveeri sõnul kuuluvad programmi linateosed, mis kajastavad sügavuti moevaldkonna tausta, avavad selle telgitaguseid ning aitavad paremini mõista, miks ja kuidas moemaailm toimib.  

"Marc Sofia pilgu läbi" ("Marc by Sofia") on Coppola esimene täispikk dokumentaalfilm. Film jäädvustab Marc Jacobsit tööl, kui ta loob 2024. aasta kevadist prêt-à-porter kollektsiooni ning mõtiskleb inimeste ja popkultuuri üle, mis on teda kujundanud.   

Moefilmide festival MoeKunstiKino toimub 6. kuni 11. oktoobrini 2026 kinos Sõprus Tallinnas ja kinos Elektriteater Tartus.

Toimetaja: Kaspar Viilup

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