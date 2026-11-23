Mihkel Muti käe all sündinud Juhan Viidingu elulooraamatust on saanud menuk. Värvikad olupildid ja Juhani hinge­elu tõlgendused teevad sellest lobeda lugemise. Paraku on neil, kes olnud aastakümneid Juhani kaas­teelised, privileeg mäletada olulisi sündmusi siiski hoopis teises võtmes. Meil on võimalik fakte ka Juhani kirjadest järele vaadata. Kuid siinkohal pole see peamine. On võimatu mitte märgata, et Mihkel Muti käsitlus logiseb üsna kõvasti, kuigi autor rõhutab, et Juhan Viidingu eluraamatu kirjutamine olevat olnud lausa tema missioon.

Muti Juhanist loodud kuvandi tõepärasuse ja usutavuse hindamisel tuleb eritleda mitmeid kihistusi. Juhani elukäigu ajajoone punktiirne esitus on ju värvikas. Juhani elu dramaatilise lõpuga seondunud kuuldused on nüüd kinnitust leidnud: tõde on tõusnud jalule. Ent Muti spekulatiivsusest pakatav jutustus kannatab sisemiste vastuolude, arvukate põhimõtteliste eksimuste, ilmselgelt mitte tõepäraste väidete jms rohkuse all. Muti kui kirjaniku iseteadvust võimendav loominguline suveräänsus ja esseistlik esitusviis näib juba eos tühistavat küsimuse, kuivõrd on jutustatu allikatega tõendatud või kuivõrd on tema kesksed väited üldse argumenteeritavad.

Tõsiasi, et käsitlus ei taotle akadeemilist tunnustust, ei vähenda autori vastutust, ei tühista lausa inimlikku kohustust järgida võimalikult tõepäraselt Juhani valikute sisemist loogikat ja eelkõige vaimumaailma kujunemist. Juhani elu evangeeliumiks ülendamise puhul on põhjust küsida, kas sellisele raamatut kaubastada aitavale retoorikale antakse ka sisu ehk milles siis näeb Mutt Juhani "head sõnumit". Niisiis peaks käsitlus lähendama meid Juhani elukaare vaimuloolisele mõistmisele. Paradoksaalselt seisneb raamatu probleemseim (kui mitte skandaalseim) kihistus Muti ponnistustes lõimida Juhani elumaailm selle peamiste alustalade, see on poliitilise ja usulise mõõtmega.

Juhan – ja polnud poliitiline?

Väited, et Juhan polnud "poliitiline loom" (lk 211) ning "ei olnud vabadusvõitleja" (lk 281), on Mutt liitnud Juhani kuvandisse faktidena, mis ei vaja tõendamist, suvalise tühisõnutsemisena, et Juhan poleks "astunud NLKPsse", liitunud Kuningriiklaste parteiga jne (lk 285). Kuid Juhan oli poliitiline loom (zoon politikon) juba eo ipso! Teame, et okupatsioonirežiim võrdsustas moraalsed valikud, maailmavaatelised tõekspidamised, aga ka esteetilised eelistused üsna üheselt poliitilise lojaalsusega. Maksiimist "kui te ka ei huvitu poliitikast, tegeleb poliitika teiega ikkagi" sai stalinliku terrori aastail kibe tõde ka Viidingute saatuses. Ligi kümnendi kestnud tagakiusamine (Mutt on kasutanud siin miskipärast endelsõglalikku väljendit: Paul Viiding sattus "ebasoosingusse") politiseeris Juhani kogu eluks. Kitsikusse surutud perekonna hirmud ja isa süsteemse alandamise trauma kerkis Juhanis ainiti pinnale.

Juba kooliajal (nagu on meenutanud õde Mari) hoiatanud Juhani hoiakuid märganud ajalooõpetaja, et Juhan suhtub Nõukogude armee aastapäeva tähistamisse üleolevalt! Juhan Smuuli poeem-paskvill "Norra brikk", kus mõnitatakse ka tema isa, kulus Juhani deklameerituna Pegasuse kohviku sõpruskonnale pähe. Juhani ühe esimese käsikirjalise värsikogu autorinimeks oli "Widinghaus" (selle nimega mõnitas Juhan Smuul Paul Viidingut nimetatud poeemis). Usutavasti on Juhan Viidingu luulereas "ära solva kodanikke sigu" nendegi aastate traumade jälg.

Kaotatud vabadus ja Eesti Vabariik oli meie maailmapilti jõuliselt haakunud. Nii naasis Pegasuse sõpruskond vahel lemmikmõttemängu – EW valitsuse koostamise juurde. Kultuuriministri amet kuulus selles vaheldumisi Leelo Tunglaga Juhanile! Ühe veel käsikirjalise luulekogu kaant kaunistab Juhani pühendus "Riigivanemale"! Kui tudengist Juhani luuletused tõrjuti tagasi ajakirjast Noorus, siis vastas poeet paroodiaga, mis miilitsameelse toimetaja Rudolf Rimmeli tõsiselt välja vihastas. Raadiojaama Vaba Euroopa korrapäraseks kuulajaks sai Juhan siiski alles pool tosinat aastat hiljem (sama nendib ka Mutt, lk 271).

Nõukogude režiim ei jätnud Juhanit tähelepanuta juba tema näitlejaks õppimise päevil. "Ebanõukogulik-provokatiivse käitumise" tõttu sattus ta korduvalt miilitsate viha alla. Kui konsi (konservatooriumi) režiimitruu rektor käskis Juhanil soengu "nõukogude üliõpilasele kohaseks" nudida, s.t pikad juuksed maha ajada, allus Juhan sellele sunnile alles väljaviskamise ähvardusel. Juhanile polnud "karvane olemine" mitte moe, vaid "vastalise" identiteedi küsimus.

Mutile on Juhani iga hinna eest depolitiseerimisest saanud aga lausa kinnisidee. Sisendus, et Juhan "ei kritiseerinud vist kogu oma karjääri jooksul poole sõnagagi nõukogude korda, ega kommunistlikku parteid" (lk 123) on tõene üksnes siis, kui täielikult eirata repressiivse režiimi realiteete. Kuidas on võimalik tõsimeeli väita, et Juhanit, Mati Unti ja Jaan Kaplinskit ühendas lihtsalt soov, et "mis oli ametlikult lubatud, ka ellu viidaks". Mutt eitab üsna kategooriliselt Juhani vähimaidki kokkupuuteid "vabadusvõitlusega". Vabadusvõitluseks tuleb aga lugeda iga vastupanu, millega pandi panti nii enda kui ka lähedaste tulevik. Avaliku vastupanu ühe verstaposti, 40 haritlase avaliku protestikirja degradeerib Mutt "varjatud vastupanuks" (lk 215). Protesti poliitilise kaalukuse vähendamiseks eksitab Mutt lugejat väitega, et kirjaga ei protesteeritud režiimi poliitika vastu, vaid väljendati rahulolematust Moskva poliitika "kohalike" tõlgendustega".

Juhan – ja apoliitiline luuletaja?

Tollase "kõrge kirjastusülemuse" Aksel Tamme tunnistusel oli Juhani vaimsus juba olemuselt opositsiooniline, kuid tema luulet oli keeruline tsenseerida. Muti etteheide, et üldsõnalist "kodanike sigade" manamist ei ole Juhan täiendanud näpuga näitavalt nende "parteisse kuulumisele" osutamisega (lk 139), on silmakirjalik. Luulereast "ära korda isa vigu" kumab läbi viide Juhani isa traagikale. Juhani (nagu ka Kaplinski, Runneli jt) avaldatud loomingust ei saa tõesti leida "kitsamalt nõukogude ega venevastasust" (lk 139). Eestimaa Kommunistliku Partei (EKP) tsensuur kohitses luulest ju iga rea, millest kumas läbi mitte ainult võimalikke vihjeid, vaid isegi kaudselt "vale" meelsus. Kuid Juhan paistab silma erakordse suutlikkusega "kerberosed" ära petta. Ainult Juhani luule kehv tundmine võimaldab Mutil väita, nagu olnuks Juhani opositsioonilisus mittepoliitiline, et seda "ei maksa siduda konkreetse poliitilise režiimiga" (lk 139).

Juhani luulet tagantjärele tarkusega dekrüpteerinud (sh EKP keskkomitee töötajad) olid mitmete luuletuste Nõukogude-vastasuses üsna ühel meelel. On ju "Õnn tuli õuele" (ilmus kogus "Detsember", 1971) sovetipropaganda parafraas, mis pealegi lõpeb viitega küüditamisele! Meenub, et Juhan alustas üht 1966. aasta erakirja motoga "Õnn tuli õuele, au kolhoosikorrale". 1973. aastal kogus "Selges eesti keeles" ilmunud luuletusest ("Pojaga restoranis") luges kirjastuse ülemus Aksel Tamm välja enda kui tsensori hävitava kujutamise ja solvus seepeale sügavalt.1

Juhani luuletuses kaubahallis lootusetult lõksu jäänud varblase vabadus­ihaluses nägi avalikkus üheselt protesti reisimisvabaduse puudumise vastu. Teame, et karistusena 40 kirja autorsuse eest keelustas partei mitmeks aastaks Juhani välissõidud! Selgitused, mis Mutt on Juhani luuleridadele lisanud, osutavad paraku, et juba veidi noorematele jäi Juhani luule lausa lõikav poliitilisus kättesaamatuks. Muti väide, nagu kritiseeriks Juhan kapitalismi ("näeme, kuidas tärkav turumajandus Juhanit pelutab", lk 140), jätab täiesti tähelepanuta, et luuletus kõlas võimsalt just nimelt stagna-aastail (ilmus 1983. aastal kogus "Tänan ja palun").

Juhani ülistus poeedi lauale sattunud Soome parempoolse ajalehe Helsinkin Sanomat (toll korjas piiril selle ära) aadressil (ilmus kogus "Tänan ja palun", 1983) on parimaid näited Juhani poliitilistest seisukohavõttudest ka luule vahendusel. "Paremat lehte ei tea kui Helsingin Sanomat" on vapustav näide tsensuuri ülekavaldamisest. "Kodanliku meedia" näiline madaldamine (nii hea, et "kõlbab ka saapa sisse"!) ühe praktilise kasutusvõimalusega – "akende" puhastamiseks, et need paremini läbi paistaksid! See on ju tegelikult kogu luuletuse kandev mõte – mõjuvõimas metafoor! Ajalehte Helsingin Sanomat käes hoidnud teadsid, et erinevalt kodusest üliräpasest "tõeaknast" Rahva Hääl imas selle õhuke kvaliteetpaber vett üsna halvasti!

Juhanit mäletatakse ka poliitilise epigrammi meistrina. Mõnd järjekordse parteilise tunnustuse saanud kirjanikku-kunstnikku sai Kukus tavaks tervitada Juhani epigrammiga "Kui ei põe sa pidalit, siis riik ei anna midalit". Näib, et raamatu autori kõrvu pole ulatunud trükisõnaski korduvalt viidatud epigramm "Kas mõistab järeltulev sugu, uus kauge Mihkel Mutt, et tema põlve ajalugu on teinud Olaf Utt?" Selgitagem, et kõne all on EKP keskkomitee kõrge ametniku tsensoriroll. Hando Runneli ja Paul-Eeriku kõrval oli Juhan üsna üheselt üks okupatsiooniaja protestimeelsemaid poliitilisi luuletajaid.

Mitmeti on püütud politiseerida Juhani lahkumise eelõhtul avaldatud värsiridu, mis protestisid mõtteviisi "Eesti eestlastele!" vastu. Kuid nende sünd polnud juhus, neis ridades manifesteeris end taas poliitiline, igasuguse vägivalla suhtes äärmiselt tundliku Juhani loomus.

Kristlikkus – ja "tühi tähistaja"?

Suurtele poeetidele jumaliku sädeme omistamine on üsna tavaline (saksa luules hästi jälgitav Goethest Rainer Maria Rilkeni). Juhani luules leiduvate väärtushoiakute ja ideedemaailma vulgaarsotsioloogilised, häirivalt lapidaarsed sildistused, nagu "pühak", "poolpühak", "pühamees", "jumalamees" (lk 195, 201, 210), kõlavad Muti raamatus lausa karikeerivalt. Üldsõnalised sisendused, nagu kuulunuks Juhan "nende hulka, kelles algusest peale on olnud aimdus, et eksisteerib midagi inimesest olulisemat, et inimene on osa millestki palju suuremast. [—] See äratundmine on küpsenud tema hinges [—], ega tarvitsenud kõrvalseisjale silma torgata" (lk 202). Väitel, et Juhani vaimsust kandnud "olemishardus", "kõiksuse kummardamine" jne pärinevad lapsepõlvest, pole põhja. Ema Linda tooniandvalt antiklerikaalse häälestusega kodus oli põlustatud isegi kodanlik-ilmalik (nagu jõulude pidamine seda paljuski oli).

Juhani kristlikule ("pühamehe", "jumalamehe") olemusele kinnituse otsimine kas luuleloomingust, mõtte­arendustest ja nende tõlgendustest, sõpruskondlikest tegemistest jne ei veena. Vaimulikuks loomeks kvalifitseeruvat luulet Juhani pärandist ei leia. Poeedile omistatavad vaimuseisundid, nagu "kõiksusetunnetus" jms, ei seondu tingimata kristlusega. Raamatu lõpu­akordi seatud luuletsitaadis sõna "püha" reprodutseerimine suure tähega kirjutatuna on eksitav. Luulekogus "Tänan ja palun" leiame sama sõna väikse tähega kirjutatuna.

Muti väitel toimus 1980. aastate algul Juhani "peiarist pühameheks" saamine (lk 210), "ärkamine pühale" (lk 325) jne. Tunnistades, et mingit "ümbersündi" pole võimalik tuvastada, mütologiseerib ta täiesti põhjendamatult Juhani intellektuaalse küpsemise. Meenutagem, et juba Juhani "peiariaastate" luules on mõned selle hoogu sattunud dekrüpteerijad suutnud avastada tõelise Jumalamehe "kõrgemaga ühenduse" või "Kõige­vägevama instrumendiks olemise".

Avalikult piibellikke motiive Juhani luules ei kohta, nagu pole ka viiteid pühakirjale (psalmid, evangeeliumid) ning traditsioonilistele kristlikele sümboleile (rist, karjane, jumala tall). Selle põhjuseks pole nõukogulik tsensuur, sest ega Juhani luules leidu tõsipiibellikku sõnavara ka tsensuurijärgses Eestis. Juhani muudki tekstid ei haaku veendumusliku kristlusega. On üsna suvaline tõlgendada Juhani üsna tavapärast kristluse ajaloolise mõju tunnistamist "kristlusele lähenemisena".2

Juhanile omistatud mõte, et "usk on vajalik, et tasakaalustatult elada" ja et ta kujutlevat oma elu lõppu "ühinemises Püha Vaimuga" kuulub tegelikult Olav Maranile! Väide Juhani "kirikuringkondadele lähenemisest" jääb Mutile iseloomulikult pelgaks deklaratsiooniks. Surmajärgset ärasaatmist ei pidanud lähedased vajalikuks siduda kiriklike rituaalidega (Juhani matus ei olnud kirik­lik). Võimaluse Juhanile omad mõtted hauda kaasa anda sai sõber Jüri Bärg alles privaatselt ja matusetalituse lõppedes. Ei suuda uskuda, et perekond oleks Juhani tõelist tahet või tõsiseid veendumusi eiranud!

Poeediga vahetas tema viimastel eluaastatel mõtteid Lutheri kiriku piiskop Tiitus, kes jättis küsimusele "kas Juhan oli kristlane?" vastamata. Tiitus oli ju usuasjades kindlasti "ekspert". Kuid ta lisas: "Viidingu Jumal ei ole domestitseeritud nagu tihti usuvendadel ja teoloogidel."3 Muti käsitlus ei kaasa viidet allikale, mis annaks alust väita, nagu olnuks Saatan Juhanile reaalne olend, et Juhanis nagu süvenenuks "patuteadvus" ja temas tekkinuks arusaam, et esinemis- ja tunnustusvajadus "on saatanast", et Juhan tahtnud "puhtaks saada" (lk 325). "Maise tunnustuse" otsimise ja "kristlane" olemise vastandamine ei kuulu tingimata kristluse olemusse. Ei ole mingeid märke ega teateid, nagu olnuks Juhanil kava loometööst taanduda, s.t "puhtaks saada".

Oma raamatule antud ja selle väiteid selgitavas kommentaaris tõstab Mutt Juhani jumalameheks olemise tõendusena esile, et "tema lõpp toimus ju kiriklas, ega see kõik ei ole mingi juhus", ja rõhutab, et sellest ei tohi "mööda vaadata".4 Mutt nähtavasti ei tea, et Juhani viimsete elupäevade valikud on tõsikristliku inimese arusaamadega olemuslikult ühitamatud ja sulgevad ta tee jumalariiki. Juuru kiriklasse minek ning seal toimunu oli kõige suurem hinge hukutav patutegu (kirik keelustas enesetapjate pühitsetud mulda sängitamise). On sümboolne, et Juhan varjas tol saatuslikul ööl vaimulikust sõbra Jüri Bärgi eest oma kavatsust. Üldistav oksüümoron, et Juhan olevat "ilmalik kristlane", millega autor püüab nagu lepitada Juhani distantseeritud suhet usuilmaga, tühistab talle omistatud "pühamehe, jumalamehe" jt sildid täiel määral.

Kuidas mäletada Juhanit?

Tambet Kaugema on meenutanud Juhani mõtet, et "siitilmast lahkunuist ei tohiks kirjutada isikuloolisi raamatuid" murega, et "kadunukesed ei saa ennast järeltulevate põlvede eest enam kaitsta".5 Mutil ilmselt napib ühisosalist hingesugulust ja mõttekaaslust Juhaniga, nagu napib ka sissetundmist tema usu- ja poliitikamaailma. Muti vabajooksuliselt esseistliku ja tühi­kõlava pealkirja "Juhani evangeelium" saanud stoori pole käsitlus, mida võiks usaldada faktiallikana, kus sisevaated Juhani elumaailma on eristatavad väljamõeldistest. Juhan aga väärib tema "hea sõnumi" lahtikirjutamist.

Raamatut käest pannes on loomulik küsida, milline on Juhani tähendus meie vaimuloos. Vastates pole võimalik piirduda Juhani deklaratiivse ülendamisega pühameheks ega ka taandamisega meie vabadusvõitluse kõrvaltvaatajaks. Juhani väärtus- ja vaimumaailma lahterdavad või sõnakõlksustavad sildistamised (poliitiline versus mittepoliitiline inimene; peiar versus pühamees, rahvuslane versus transnatsionalist) on olemuslikult eksitavad. Juhanit karikeerivgi sõnavara ei küüni vahendama Juhani maailmanägemist ja selle reaalsusega haakumise lõimetisi. Siltidest saab hoogu vaid müüdiloome, nagu olnuks Juhan "mittepoliitiline transnatsionalist-pühamees".

Juhani olemuslik autentsuspüüd protesteeris igasuguse (kiriku, partei, loomerühmituste jne) siduva liitumise vastu. Intuitiivselt oli ta nn Igameheks ("Das Man" Heideggeri tähenduses) tasalülitamise ohust väga teadlik. Võõrrežiimi haardes Eesti poliitikaväljale ahistatuna leidis Juhani ausameelsus ometi viise, mis võimaldasid poeedile kättesaadavas tähendusmaailmas jääda truuks oma vaimsele sõltumatusele. Luulegeeniuse väärtusmaailma sõnastav "tõerežiim" jäi poliitilisele režiimile kättesaamatuks.

Muti järjekindlalt mingi "tumeda joone" avastamine Juhanis jääb pelgaks deklaratsiooniks. Ei Juhani noorpõlve ega ka mitte tema lühikest elukaart kujundanud talle vahel omistatud mingi­suguse surmapreestri kuvand. Juhani viimaste kuude siseheitlusi peegeldanud tõendid hävitati, päevik põletati (lk 341). Elu lõplikkuse luuleks sõnastamisel polnud tema saatuse suhtes olulist ennustusväärtust. Poeedi elaani vaimsustanud olemasolemise eksistentsiaalsete lõhede nii iseendas kui ka maailmaga lepitamisest ei saa välja lugeda Muti sisendatavat nn ennast täide viivat fataalsust. Elu viimastel nädalatel sõlmunud pingestused ja Juhanit koormanud ebamoraalsed valikud jätsid talle enesekogumiseks ilmselt vähe aega ja ruumi.

Juhani evangeeliumiks oli kirglikult elujaatav eneseteostuskirg, ehkki ta võis seda väljendades seista ka näoga surma poole. Luules on see välja loetav vapustavas aususes, püüdluses eelkõige ise­endas tõese elamise poole. Omaksvõetuna on just selline Juhani "hea sõnum" saanud mõjukaks osaks meie eesti vaimu­loost.

1 https://arhiiv.err.ee/audio/vaata/50-portreevisandit-50-portreevisandit-linda-paul-ja-juhan-viiding

2 Ardo Ran Varres, Kummardan ja selle sees on veel üks kummardus. Intervjuu Juhan Viidinguga. – Teater. Muusika. Kino 2022, nr 10.

3 Marko Tiitus, Mis on see ainus, mille kaasa viime? – Eesti Kirik 9. VI 2004.

4 Ralf Sauter, Mihkel Mutt Juhan Viidingu eluloo­raamatust: teadsin, et käin õhukesel jääl, aga püüdsin säilitada inimlikku piiri. – Postimees 17. IX 2026.

5 Tambet Kaugema. Suurkujude suvi. – Sirp 14. VIII 2026.