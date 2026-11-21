Kunstik ja illustraator Raivo Järvi on paljude mällu sööbinud eelkõige lastesaate "Kõige suurem sõber" Leopoldi sõbrana ja "Jutupliiatsi" saatejuhina. Tartu Kunstimuuseumis avatud seni suurim Järvi tööde väljapanek keskendub aga tema loomingu vähemtuntud tahkudele.

Onu Raivona jutustas ja joonistas Raivo Järvi teleekraanil muinasjutte ning julgustas lapsi ka ise pliiatsit haarama.

Tartu Kunstimuuseumis avatud näitus tutvustab Järvit aga mitte niivõrd kõigile tuntud telesaatejuhina, vaid eelkõige kunstnikuna, kelle looming ei piirdunud lasteraamatute illustratsioonidega.

"Kui mu isa töid vaadata, siis ta ise tegelikult oli just sellise graafika ja tumedama töö poole kaldu. See oli see, milles ta tundis kõige rohkem naudingut, kus ta sai loovalt panustada. Loomulikult see lastesõbralik "Jutupliiatsi" stiil on see, millega ta oli kõige kuulsam. Aga see, mis südames oli, on just see muu," ütles Raivo Järvi poeg Richard-Erik Järvi.

Näitusel on väljas ligikaudu 60 teost Järvi elu erinevatest perioodidest. Enamus väljapanekul nähtavast on pärit erakogudest.

"Ta tõesti kinkis hästi palju, tegi ka palju tellimustöid. Näiteks Tiia-Liis Jürgenson, kes oli ka Raivo naaber - tema kodust tuli väga suur hulk siia näitusele ja nende kohta ongi täpselt inimesed öelnud, et need ei näe välja, et oleks Raivo Järvi tööd," ütles näituse kuraator Stella Mõttus.

Paljud väljapanekul nähtavad teosed pakuvad avastamisrõõmu ka kunstniku pojale. Mõne teose juures andis isa loodule vihjeid tuttavana näiv kujutis.

"Vist isegi meenutas natukene minu vanaema, kus ta on nagu oma ema natuke kujutanud ja seal see graafiline stiil isegi on täiesti teistsugune kui mina olen harjunud nägema. Kui ta muidu võib-olla pigem ei keskendu inimestele nii palju, just võib-olla loomadele, ajaloolistele momentidele, siis mõned pildid, mis on puhtalt sellised inimportreed. Need ei ole väga temalikud vähemalt minu silmis olnud," lausus Richard-Erik Järvi.

Ka näituse kujundus pole juhuslik, vaid peegeldab Järvi olemust ja loomust nii inimese kui ka kunstnikuna.

"Kõik on väga pastelne ja hele, nagu talle endale ka meeldis. Kõik on väga korrapärane ja lihvitud. Võib-olla ta oleks ka ise tahtnud sellist näitust teha, aga me kunagi ei saa seda teada," ütles Stella Mõttus.

Näitus "Raivo Järvi. Pildi ees ja pildi sees" on Tartu Kunstimuuseumis avatud järgmise aasta aprilli alguseni.