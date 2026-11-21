Festivali peapreemia ehk 3000 euro suuruse Grand Prix pälvis Prantsusmaa ja Belgia koostööfilm "Üks kambast" (režissöör Marie Rosselet-Ruiz).

"Nüansirikka portree eest noorest naisest, kes otsib vastuseid identiteedi, kuuluvuse ja ühiskondlike lõhedega seotud küsimustele, tõusis see film esile oma tähelepanekute rikkuse ja jutustamislaadi peenekoelisusega. Heli ja pilt, mis annavad erakordselt edasi staadionile sisenemise ja ühtekuuluvustunde mastaapsust ning energiat, vastandudes tööstuslinna karmile taustale ja elule väljaspool mängu. Tänu suurepärastele näitlejatöödele, nakatavale energiale ja ootamatule poeetilisusele tõstatab film ajakohaseid küsimusi, jättes samas vaatajale ruumi ise oma vastusteni jõuda," põhjendas žürii oma otsust.

Filmi "Üks kambast" režissöör Marie Rosselet-Ruiz Autor/allikas: Erlend Štaub

Parima kodumaise noore filmitegija tunnustuse koos 1000-eurose stipendiumiga võitis Uma Lauri lühifilm "Järelmaitse".

26. korda toimunud PÖFF-i noorte- ja lastefilmide festivali Just Film kavas linastus tänavu enam kui 50 filmi üle kogu maailma. Võitjad valisid välja viis eri koosseisus žüriid: rahvusvaheline žürii, Euroopa Lastefilmide Assotsiatsiooni (ECFA) žürii ning laste-, noorte- ja mudilaste žürii.

JUST FILMI RAHVUSVAHELISE ŽÜRII VÕIDUFILM

"Üks kambast" (Prantsusmaa-Belgia), režissöör Marie Rosselet-Ruiz

Rahvusvahelise žürii eripreemia

"Püha tuli" (Rumeenia-Moldaavia-Slovakkia), režissöör Marian Crisan

#NOORFILMITEGIJA PARIMA FILMI AUHIND

"Järelmaitse" (Eesti), režissöör Uma Laur

ECFA AUHIND PARIMALE EUROOPA LASTEFILMILE

"Vabaduslapsed" (Prantsusmaa-Belgia-Luksemburg), režissöörid Rémy Schaepman, Léahn Vivier-Chapas

JUST FILMI NOORTEŽÜRII PARIMA FILMI AUHIND

"Pidevas muutumises" (Poola), režissöör Maria Wider

Noortežürii eripreemia

"Henry ja Ebb" (USA), režissöör Thomas Mendolia

JUST FILMI LASTEŽÜRII PARIMA FILMI AUHIND

"Õppides vee all hingama" (ÜK, Holland, Iirimaa), režissöör Rebekah Fortune

JUST FILMI MUDILASTE ŽÜRII PARIMA FILMI AUHIND

"Julian" (Iirimaa, Kanada, Ühendkuningriik, Taani, Luksemburg), rešissöör Louise Bagnall

Just Film kestab pühapäeva, 22. novembrini. Grand Prix võidufilmi "Üks kambast" ning mitmeid teisi festivali kavas olevaid teoseid saab nädalavahetusel veel viimast korda suurel ekraanil näha nii Tallinnas kui ka Tartus.