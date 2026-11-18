Dardenne'i vendi peetakse rahvusvaheliselt üheks tunnustatumaks Belgia filmitegijate tandemiks. Üle nelja aastakümne kestnud karjääri jooksul on nad käsitlenud oma filmides sotsiaalset ebavõrdsust, rännet, vaesust, tööelu ja inimväärikust. Nende loomingut iseloomustab dokumentaalfilmilik lähenemine ning tähelepanu tavainimeste elule ja ühiskondlikele probleemidele.

Vennad sündisid Valloonias Liège'i piirkonnas Seraingis. Filmitegemisega alustasid nad 1970. aastate lõpus, dokumenteerides kohaliku kogukonna inimeste elu. Esialgu tegutsesid nad dokumentalistidena oma produktsioonifirmas Dérives. 1987. aastal valmis nende esimene täispikk mängufilm "Falsch", 1994. aastal asutasid nad produktsioonifirma Les Films du Fleuve.

Rahvusvahelise tähelepanu pälvisid Dardenne'id filmiga "The Promise" (1996), mis käsitles dokumentideta töötajate ärakasutamist töölisklassi keskkonnas. Nende järgmine film "Rosetta" (1999), mis räägib vaesusest ja tööd otsivast noorest naisest, tõi vendadele esimese Kuldse Palmioksa Cannes'i filmifestivalil.

Teise Kuldse Palmioksa pälvisid nad filmiga "The Child" (2005). Cannes'i filmifestivalil on tunnustatud ka nende filme "Lorna's Silence" (2008), mis sai parima stsenaariumi auhinna, ning "The Kid with a Bike" (2011), mis pälvis festivali grand prix'.

2019. aastal said vennad Cannes'i filmifestivali parima režissööri auhinna filmi "Young Ahmed" eest. 2022. aastal pälvis nende film "Tori and Lokita" Cannes'is festivali 75. aastapäeva auhinna. 2025. aastal tunnustati filmi "Young Mothers" Cannes'i filmifestivalil parima stsenaariumi auhinnaga. Film sai ka oikumeenilise žürii auhinna.

Lisaks režissööri- ja stsenaristitööle on Jean-Pierre ja Luc Dardenne tegutsenud produtsentidena, toetades Belgia ja teiste riikide filmitegijate loomingut oma produktsioonifirmade kaudu.

Vendade loomingut on korduvalt tunnustanud ka Euroopa Filmiakadeemia. 1997. aastal pälvis nende produtseeritud dokumentaalfilm "Gigi, Monica… et Bianca" Euroopa filmiauhinna parima dokumentaalfilmi kategoorias. 2011. aastal said nad Euroopa stsenaariumi auhinna filmi"The Kid with a Bike" eest. Nende filmiga "Two Days, One Night" (2014) pälvis Marion Cotillard 2015. aastal Euroopa filmiauhinna parima naisnäitleja kategoorias.

Dardenne'ide filme on tunnustatud ka Prantsusmaa filmiauhindadega César. 2006. aastal kandideeris "The Child" kolmes kategoorias: parim film, parim režissöör ja parim originaalstsenaarium.

Euroopa Filmiakadeemia sõnul tunnustab elutööauhind vendade silmapaistvat panust režissööride, stsenaristide ja produtsentidena. Nende looming on pälvinud rahvusvahelist tähelepanu nii kunstilise taseme kui ka järjepideva ühiskondlike teemade käsitlemise poolest.

Jean-Pierre ja Luc Dardenne osalevad Euroopa Filmiakadeemia juhatuse kutsel 16. jaanuaril 2027 Ateenas toimuval 39. Euroopa filmiauhindade galal aukülalistena.