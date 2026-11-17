Pärnu linnagaleriis saab vaadata Pärnu kunsti aastanäitust. Tegemist on Pärnu kunstnike jaoks aasta ühe tähtsaima sündmusega, mis toob kokku nii professionaalsed kui ka harrastuskunstnikud ning ühendab eri põlvkondi.

Pärnu kunsti aastanäitus toimub 32. korda. Tänavuse näituse kuraator on noor Pärnu kunstnik Rain Saarik, kes lõi eriilmelistest teostest kauni ja tasakaalustatud terviku. Esindatud on 59 kunstnikku ligi 80 teosega.

Seekord andis Saarik kunstnikele vihje, milliseid teoseid ta näitusel näha soovib, ning palus neil saata pildi oma tööst. Tema arvates on Pärnu postkaardilikult suvepealinn ja värviline peopaik, kuid linnal on ka teine, vaikne ja melanhoolne pool. Seegi peaks näitusel kajastuma.

"Ma kartsin kahte asja: kas kunstnikud ei ole selle mõttega nõus ja toovad ikka väga suviseid teoseid või toovad hoopis liiga palju süngeid töid. Seda ma ka ei tahtnud. Tegelikult soovisin just neid polaarsusi ja vahepealsust esile tuua. Kokkuvõttes tuli see minu arvates hästi välja," rääkis Saarik.

Pärnu linnagalerii tunnustab igal aastal mõnda näitusel osalevat kunstnikku. Sel aastal pälvisid tunnustuse Ivi Sintal ja Rein Tääker.

"Klaasikunstnik Ivi Sintali teosed on väga õrnad. Ta oli justkui selle aasta üllataja oma õrnade töödega. Teise tunnustuse pälvis Rein Tääker. Ta on kunstnik, kes väga tihti näitusi ei korralda, aga kui ta siis viie aasta jooksul korra midagi teeb, teeb ta seda nii, et oleks tehtud," ütles Pärnu linnagalerii juhataja Piret Bergmann.

Tunnustuse pälvinud Rein Tääker tõi tänavu näitusele kolm efektset postamenti, mis on inspireeritud elust enesest.

"Elu läheb järjest põnevamaks ja kuidagi huvitav on see, et ongi kaks asja korraga: on positiivsed ja negatiivsed asjad. Õnneks on häid asju alati rohkem," lausus Tääker. "Võib-olla ma ei olegi päris kunstnik, nagu öeldakse. On olemas pühapäevasuitsetajad, mina olen pühapäevakunstnik. Oleks neid pühapäevi ainult rohkem."

Näitus on Pärnu linnagaleriis avatud kuni 11. detsembrini.