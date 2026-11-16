Robert Pattinsonist saab järgmine James Bond

"James Bond on üks filmiajaloo legendaarsemaid tegelaskujusid ning 007 rolli usaldamine mulle on elu suurim au," kommenteeris Pattinson. "Öelda, et see roll on unistuste täitumine, on liiga vähe öeldud. Olen sellest koostööst ja eesootavast tööst koos selle suurepärase meeskonnaga äärmiselt vaimustuses."

Filmidest "Batman", "Odüsseia" ja "Videvik" tuntud Pattinson võtab üle agent 007 rolli pärast Daniel Craigi viiefilmilist Bondi-perioodi, mis algas 2006. aastal filmiga "Casino Royale". Craigi viimane ülesastumine Bondina oli 2021. aasta filmis "007: Surm peab ootama" ("No Time to Die"), mille lõpus ohverdab salaagent end, et päästa maailm ülemaailmse terroriorganisatsiooni eest.

"No Time to Die" jäi viimaseks Bondi-filmiks, mis linastus enne seda, kui frantsiisi kauaaegsed produtsendid Michael G. Wilson ja Barbara Broccoli müüsid sarja loomingulise kontrolli Amazon MGM-ile. Tehingu väärtuseks oli 20 miljonit dollarit.

Järgmise James Bondi valimine on viimastel kuudel tekitanud palju kõneainet nii meedias kui ka filmitööstuses. Rolli võimalike kandidaatidena nimetati mitmeid Briti näitlejaid. Varasemate favoriitide seas olid Jacob Elordi, Jack Lowden ja Callum Turner. Samuti seostati rolliga Josh O'Connorit, Tom Francist, Aaron Taylor-Johnsonit, Harris Dickinsoni ja laulja Harry Stylesi. Hiljem jõudsid avalikkuse ette uudised ka Robert Pattinsoni ja Nicholas Houlti osalemisest rolli prooviesitlustel.

Pattinsoni valikut võib põhjendada tema viimaste aastate eduga filmitööstuses. Näitleja on osalenud mitmes suure eelarvega filmis ning tema projektid on saavutanud märkimisväärseid tulemusi ka kinolevis. Näiteks osales ta tänavu suvel esilinastunud filmis ""Odüsseia", kus kehastas Antinouse tegelaskuju. Film teenis väidetavalt üle maailma 1,8 miljardit dollarit. Lisaks on Pattinsonil kogemus suure tuntusega filmifrantsiisides: 2022. aastal astus ta esmakordselt üles Batmanina Matt Reevesi filmis "The Batman". Selle järjeosa on kavandatud 2028. aastaks.

Uue Bondi-filmi režissööriks on nimetatud Denis Villeneuve, kes on filmide "Sicario", "Saabumine" ("Arrival") ja "Vangistatud" ("Prisoners") looja. Amazon MGM teatas tema kaasamisest 2025. aasta juunis. Villeneuve on varem öelnud, et on suur James Bondi filmide austaja ning soovib anda frantsiisile võimaluse jätkuda uute seiklustega.