Sahinad James Bondi uue osatäitja ümber on kestnud kuid, et mitte öelda juba aastaid. Kui veel hiljuti peeti rolli peamiseks favoriidiks Callum Turnerit, kelle kõrval olid tugevad kandidaadid ka Josh O'Connor, Harris Dickinson, Jacob Elordi ja veel mõned näitlejad, siis esmaspäeval teatas filmistuudio Amazon MGM, et uus salaagent 007 on Robert Pattinson.

"Pattinson on väga huvitav näitleja, sest ta alustas "Videviku saagast" justkui sellise vampiiripoisina ja minu meelest on ta terve oma elu tegelenud selle kuvandi mahajätmisega. Ta on teinud väga häid rolle. Nüüd võtta enda õlule nii suur James Bondi roll – arvan, et see on päris lahe ringkäik ajas. Lisaks on ta ka Batman, nii et talle on langenud osaks kaks suurt rolli," ütles filmikriitik ja produtsent Aurelia Aasa.

Režissöör Danny Boyle avaldas juba 2019. aastal arvamust, et Robert Pattinsonist võiks saada uus James Bond. See oli aeg, mil Pattinson sai endale Batmani rolli. Järgmine Batmani film linastub 2028. aastal ning suure tõenäosusega jõuab samal aastal kinodesse ka uus James Bondi film. Nii võib Pattinson kehastada korraga kaht ikoonilist kangelast.

Ka tänaval küsitletud inimestel oli uue Bondi kohta oma arvamus. "Mulle ta väga ei meeldi James Bondina. Tal on ikka see "Videviku saaga" vaib juures," arvas Ellen.

"Mulle väga meeldib, sest arvan, et ta on väga mitmekülgne näitleja. Sellest võib tulla väga mitmekülgne Bond," leidis Kett­reen.

Milliseid nüansse toob Pattinson salaagent 007 rolli, näeb alles mõne aasta pärast. Aasa sõnutsi on James Bond on muutunud koos ühiskonna ja soorollide muutumisega.

"Kui mõelda, milline oli James Bond alguses ja milline oli viimane Bond, kes oli juba üsna haavatud karakter, siis see areng on olnud päris suur. Mulle meeldib Pattinsoni puhul tema šarm ja elegantsus. Temas on ka džentelmenlikke jooni. Ta võib olla olnud kohati isegi ebameeldiv tegelane, aga see joon on temas alati säilinud. Arvan, et see on väga ajatu," ütles ta.