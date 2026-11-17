Videomänguekspert Rainer Peterson rääkis "Terevisiooni" stuudios, et suur mängu fenomeni on tagant tõuganud nii eelmise osa pikk eluiga kui ka müstilisus, mida mängutootja "GTA VI" ümber säilitanud on.

Petersoni sõnul on "GTA VI" tekitatud ootus sarnane suure režissööri filmi ootamisele. "Nagu uus Tarantino või Nolani film, mida juhtub harva, aga siis, kui see juhtub, siis see on suur asi. Mängu tootja Rockstar on suutnud hoida enda ümber ka veidi müstilisust. Kui me kõik need 13 aastat, mis kahe GTA mängu vahele on jäänud, oleksime näinud igat asukohta ja teaks sellest mängust liiga palju, siis ei oleks see nii huvitav. Eriti tänapäeval, kus inimesed teavad kõigest kõike enne, kui see välja tuleb. Rockstar hoiab kõike kergelt vaka all," selgitas Peterson.

"Kuigi oli väga pikka aega teada, et mäng on tegemises, siis esimest korda näitasid nad seda alles sellel aastal," lisas ta. "Iga GTA osa on läinud aina suuremaks. Väga palju on seda lükanud ka eelmise GTA ehk "GTA V" mitmikmängu osa. See on äärmiselt populaarne siiamaani. Inimesed kulutavad palju aega ja raha. Mängitakse miljonite kaupa, nii rollimängu kui ka niisama lollitamist," tõdes Peterson ning lisas et "GTA V" multiplayer-versioon on toonud Rockstarile ühes aastas ka miljard dollarit sisse. "See on hoidnud GTA-d pildis."

Ilmumisnädala alguseks, kaks päeva enne mängu ilmumist, on mängu eeltellitud 15 miljonit korda. "Kellele 15 miljonit ei ütle midagi, siis tavaliselt suurte mängude puhul, kui nad müüvad kaks või kolm miljonit kuu ajaga, on see juba päris suur asi. Väga vähesed mängud müüvad üldse sellest rohkem. 15 miljonit mängu enne, kui mäng on välja tulnud, on müüdud ka ainult konsooli peale. Arvuti peale mängu veel ei tule," märkis Peterson, kuid lisas, et kõlakate järgi võiks see juhtuda poole aasta pärast.

Samas tõdes Peterson, et GTA sarja staatus on selline olnud juba aastaid. "Oli kunagi ka aeg, kus Eesti poed postitasid oma mängumüügi edetabeleid. "GTA: San Andreas", mis oli selleks ajaks juba peaaegu kümme aastat vana mäng, oli iga kuu seal edetabelis. Need mängud on alati olnud väga populaarsed," märkis Peterson.

Petersoni sõnul on kõikides Rockstari mängudes kaks paralleeli. "Üks on see lugu, mis on nagu vaataks mõnda krimiseriaali või krimifilmi, ja mis on suhteliselt lineaarne. Aga paljude jaoks on võlu selles, mis toimub vahepeal. Sul on suur avatud maailm, kus võib teha mida iganes. Sõita autoga mööda linna või linde vaadelda. Samas on igas kaadris näha selle detailsusest, kui kallis iga kaader on ja kui palju inimtunde sellesse pandud on."

"Ma ei usu, et sellist mängu järgmise kümne aasta jooksul tuleb. Keegi teine ei ole valmis sellist raha ühe mängu peale panema," lisas ta.